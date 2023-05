Hommage à Riopelle: l’expo «Sur les traces des Automatistes»

L’exposition Sur les traces des Automatistes, en hommage à Jean Paul Riopelle, sera présentée du 22 juin au 13 août à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, à Montréal.

Ce rendez-vous, gratuit, sera proposé aux curieux dans le cadre du centenaire du célèbre peintre, graveur et sculpteur né le 7 octobre 1923, à Montréal, et décédé le 12 mars 2002, à Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, dans Chaudière-Appalaches.

Une œuvre de Riopelle et une autre de Françoise Sullivan seront prêtées par des collectionneurs privés. La galerie Simon Blais fera de même en prêtant une œuvre de chacun des deux artistes.

Trois récipiendaires du prix Paul-Émile-Borduas participeront à l’exposition, soit André Fournelle, Françoise Sullivan et Armand Vaillancourt. Les gens pourront aussi admirer des sculptures, peintures et installations de Bob Desautels, Pierrot Gaudreau, Mathieu Laca, Bertrand Lavoie, Michel Pedneault et Julie Robinson, qui est la commissaire de l’exposition.

La mise en récit et en contexte sera faite par la poète Claudine Bertrand.

«Riopelle, ce nomade des temps modernes, tornade flamboyante, a participé à une véritable révolution artistique, baignée par les courants surréaliste et automatiste. Il a navigué entre ces deux mouvements majeurs qui ont fait basculer l’histoire et changé radicalement l’art du XXe siècle. Sans [n’]être soumis ni à l'un ni à l’autre, il les a embrasés et fusionnés en un audacieux métissage. De l’Europe à l’Amérique, congédiant la censure et toutes valeurs conservatrices, il a défriché le champ des possibles. Sur les traces de Riopelle, figure emblématique, les artistes exposant ici sont porteurs d’un souffle libertaire, anticonformiste. À leur tour galvanisés par une fougue contagieuse, ils projettent une force dynamisante hors des sentiers battus», a dit Mme Bertrand, jeudi, dans un communiqué.

Ouvert à la population, le vernissage se tiendra le jeudi 22 juin, de 17 h à 20 h. L’expo sera par la suite accessible gratuitement dans la grande salle de la maison de la culture (465, avenue du Mont-Royal Est) du mardi au jeudi, de 13 h à 19 h, et du vendredi au dimanche, de 13 h à 17 h.

Rappelons que l'an dernier Marc Séguin a dévoilé une immense murale hommage à Riopelle au carrefour des rues Milton et University, à la limite ouest du Plateau, comme quoi l'arrondissement est un fervent de l'oeuvre de cet immense artiste.