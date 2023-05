Paul Simon souffre d'une perte d'ouïe à l'oreille gauche

Paul Simon a perdu « la majeure partie » de l'ouïe de son oreille gauche.

Dans une récente interview accordée au Times, le légendaire auteur-compositeur-interprète a révélé qu'il souffrait d'une surdité brutale.

« Tout à coup, j'ai perdu la majeure partie de l'ouïe de mon oreille gauche, et personne n'a d'explication à cela. Tout est donc devenu plus difficile », a-t-il déclaré.

Alors que Paul Simon s'attendait à ce que l'oreille finisse par se « réparer », la situation ne s'est pas améliorée. En conséquence, il doute de pouvoir se produire à nouveau sur scène, d’autant plus qu'il est fatigué de chanter certains de ses anciens titres.

« Les chansons que je ne veux pas chanter en concert, je ne les chante pas », explique l'artiste de 81 ans. Critique de son propre travail, il ajoute : « Parfois, il y a des chansons que j'aime et, à un certain moment de la tournée, je me dis : "Qu'est-ce que tu fous, Paul ?" C'est souvent le cas pendant la chanson You Can Call Me Al (1986). Je me dis alors : "Qu'est-ce que tu fais ? C’est comme un groupe de reprises de Paul Simon. Tu devrais quitter la route, rentrer chez toi !" »

Paul Simon a sorti Seven Psalms, son quinzième album studio solo, au début du mois.