TikTok: elle trouve un divan à plus de 10 500 $ dans la rue

Une jeune Américaine qui est tombée sur un divan d’une valeur de plus de 10 500 $ en pleine rue à New York a enflammé la toile en le ramenant chez elle, malgré les avertissements de nombreux internautes.

«Les gens riches jettent leurs meubles tout le temps parce qu'ils en achètent de nouveaux tous les deux ans. J'ai vu l'opportunité et je l'ai saisie», s’est défendue l’Américaine Amanda, dont la vidéo a atteint plus de 61,5 millions de vues en cinq jours.

Dimanche dernier, la jeune femme avait partagé une vidéo dans laquelle elle expliquait être tombée par hasard sur un divan bleu d’une valeur de 8000 $ US, l’équivalent de plus de 10 500 $, en se promenant en pleine rue à New York.

Elle avait supplié son père de venir prendre le divan légèrement déchiré et tâché qui aurait subi un nettoyage en profondeur, avant d’être placé dans l’appartement.

Il n’en a cependant pas fallu plus pour que la vidéo soit ensevelie de commentaires d’internaute se questionnant sur les raisons pour lesquelles le divan avait été jeté en premier lieu.

«Je penserais juste aux punaises de lit», a martelé une première, appuyée par de nombreux autres.

D’autres l’ont plutôt critiquée de ne pas avoir fait appel à un nettoyeur professionnel pour s’assurer de la propreté du sofa.

«Tu devrais probablement payer pour le faire professionnellement laver. Ça vaudrait la peine à mon avis», a indiqué une seconde internaute, dont le commentaire atteint plus de 61 000 mentions «J’aime».

«Je suis désolée, mais je n'apporterais jamais un meuble de dehors à l’intérieur [de chez moi], surtout à New York», a commenté une troisième.