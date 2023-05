Trois-Rivières: des bureaux au District 55 au détriment du centre-ville?

Commercial et résidentiel avec une touche de loisir: c'est initialement comme ça qu’on décrivait le District 55 à Trois-Rivières, mais voilà qu’un promoteur en veut plus.

Une entreprise, cliente du Groupe Robin, souhaite ainsi y construire un immeuble de bureaux.

L’entreprise en question est déjà bien établie au centre-ville, ce qui entrainerait donc son déménagement vers le nouveau développement. Autrement dit: cela occasionnerait l'amputation d'une centaine de clients potentiels pour les entreprises du centre-ville.

«De construire des bureaux alors qu'il y a déjà de la place qui existe dans le centre-ville et même ailleurs à Trois-Rivières, c'est là où on se pose la question : pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut inciter des entreprises à déménager alors que le centre-ville est vraiment dynamisé?», s’est questionné la directrice générale de la Société du développement commercial au centre-ville de Trois-Rivières, Gena Déziel.

Avec l'arrivée du télétravail, les restaurateurs ressentent déjà un achalandage moindre.

«On déshabille le centre-ville pour habiller le District 55. On trouve ça quand même inquiétant comme nouvelle», a avoué le copropriétaire du restaurant le Brasier 1908, Pierre-Jean Beaudoin.

«Il ne faut pas juste penser que l'employé consomme durant ses heures de travail, mais c'est aussi les 5 à 7 après le bureau, c'est d'aller dans une boutique après le travail. Donc, c'est vraiment habiter le centre-ville. C'est l'impact que ça a», a ajouté le propriétaire du restaurant Le Buck et du Buck Comptoir Lunch, Martin Bilodeau.

Avec déjà plus de 150 000 pieds carrés de bureaux disponibles au centre-ville, c’est à se demande pourquoi il faudrait en construire d’autres ailleurs.

«C'est une entreprise qui disait qu'elle avait un bureau au centre-ville, mais elle veut devenir un point d'attrait régional et elle a besoin des axes de communication pour que ce soit plus facile aller à ses bureaux environnants. À la fin, il nous a dit que c'était ça ou bien il s'en va vers une autre région», a expliqué le conseiller municipal du district des Forges qui siège sur le comité consultatif d'urbanisme, Alain Lafontaine.

La seule ombre au tableau du projet, c’est qu’un changement de réglementation d'urbanisme est nécessaire pour aller de l'avant. Le vote se retrouve entre les mains des élus.

«Je suis étonné que le comité consultatif en urbanisme se soit prononcé pour. Tous les programmes, les investissements... On a investi des fonds publics pour dynamiser le centre-ville. Là, on est en train, de l'autre main, de faire quelque chose qui est un peu l'inverse», a souligné un autre conseiller municipal dont une partie du district se trouve dans le centre-ville, Dany Carpentier.

Le comité consultatif d'urbanisme a déjà donné son aval. Les conseillers devront statuer dans les prochaines semaines.