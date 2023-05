Un numéro 24/7 lancé pour signaler les plaintes de stationnement à Montréal

Promis pour février dernier, un numéro central est finalement lancé jeudi par l’Agence de mobilité durable pour signaler tout problème de stationnement à Montréal, tel que des voitures garées dans les pistes cyclables.

Jusqu’à présent, lorsqu’un blocage à la mobilité était constaté dans la métropole, les citoyens devaient contacter la police au 911 afin d’obtenir une intervention.

Ce ne sera désormais plus le cas puisque les Montréalais pourront appeler directement l’Agence de mobilité durable, qui est responsable de la gestion du stationnement dans la métropole depuis 2020.

Joël Lemay / Agence QMI

Ainsi, le numéro 514-868-3737 pourra être composé à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit, et ce, tous les jours de la semaine.

«Le transfert de ces appels vise une répartition plus efficace des appels et des interventions plus optimales des agents de stationnement», a souligné l’Agence par communiqué.

Selon l’organisation, les citoyens pourront être cependant confrontés à des délais d’attente puisque les opérations sont encore en transition. «L’Agence est présentement en train de compléter la formation de son équipe», a-t-il été précisé.

Plus de 100 000 appels concernant le stationnement étaient reçus chaque année par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La Ville serre la vis aux contrevenants

Selon l’Agence, le nombre de constats d’infraction a d’ailleurs augmenté cette année.

En date du 30 avril 2023, 742 constats d’infraction ont été remis concernant une entrave sur une piste cyclable. Ce sont 459 amendes qui avaient été remises pendant la même période l’année passée.

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal est aussi passé à la vitesse supérieure début mai pour le stationnement dans une voie cyclable. L’amende sera presque trois fois plus élevée à partir de juin, passant de 100 $ à 271 $.