Un veau euthanasié après avoir été touché par un touriste

Un veau du parc national de Yellowstone aux États-Unis a dû être euthanasié après avoir été rejeté par son troupeau à cause d’un touriste qui l’aurait touché en tentant de lui porter assistance.

«L'interférence des personnes peut amener la faune à rejeter sa progéniture. Dans ce cas, les gardes du parc ont tenté à plusieurs reprises de réunir le veau avec le troupeau. Ces efforts ont échoué», a indiqué le Parc National de Yellowstone dans un communiqué mardi, rapporté par Global News.

Ainsi, le parc américain a dû mettre fin à la vie du jeune veau cette semaine après qu’il ait été abandonné par sa bande «provoquant une situation dangereuse où il s'approchait des voitures et des personnes le long de la chaussée», a-t-il poursuivi par écrit.

L’abandon aurait été provoqué après qu’un touriste ait tenté d’aider le veau, qui venait de traverser la rivière, à remonter jusqu’à la route en le poussant, malgré les demandes du parc de ne pas s’approcher de la faune.

(News Release) Yellowstone law enforcement officers investigate incident of a man intentionally disturbing a bison calf; incident results in death of calf. Visitors: Respect wildlife by giving them room to roam. More: https://t.co/A8mJc9WeaR



Photo courtesy / Hellen Jack pic.twitter.com/qpiFmYFaKP — Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) May 23, 2023

«Approcher des animaux sauvages peut affecter considérablement leur bien-être et, dans ce cas, leur survie. Les règlements du parc exigent que les visiteurs restent à au moins 23 mètres de toute faune (dont les bisons, wapitis et cerfs) et à au moins 91 mètres des ours et des loups», a continué le parc.

Le parc s’est néanmoins défendu de ne pas avoir envoyé le veau dans un sanctuaire en précisant que les lois gouvernementales interdisent le transport de bisons en dehors de Yellowstone.

«On n’a pas pris cette décision parce qu’on est paresseux, indifférent ou inexpert en biologie du bison. On a fait ce choix parce que les parcs nationaux préservent les processus naturels [...] Chaque jour dans le parc, des animaux meurent pour que d’autres vivent», a indiqué le parc, en ajoutant qu’autant que 25 % des veaux nés au printemps décéderont naturellement.

De son côté, l’homme en question pourrait être accusé au criminel et risquerait six mois de prison ainsi qu’une amende de 5000 $ US, selon ce qu’aurait rapporté CNN.