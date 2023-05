Une plage endommagée par l’érosion au Lac-Saint-Jean

La saison estivale s'amorce bien mal pour certains riverains du Lac-Saint-Jean, puisqu’une plage de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a été endommagée par l’érosion en raison des forts vents des dernières semaines et du niveau élevé du lac.

Une cinquantaine de campeurs séjournent chaque été au camping Saint-Pierre.

À l’aube de la saison estivale, la plage est en piteux état en raison de l’érosion des berges.

Ce n’est pas la première fois que l’endroit est touché par cette problématique.

Le secteur est surveillé depuis plusieurs années par le programme de stabilisation des berges du Lac-Saint-Jean.

Cette fois, c’est une combinaison de facteurs qui a contribué à sa dégradation, notamment les forts vents ainsi que le bris d’un géotube visant à freiner l’érosion des berges.

«Le géotube aidait à briser les vagues. Ça faisait plusieurs années qu’il était installé et il s’est affaissé, le sable s’est vidé. Ça n’a pas aidé, c’est officiel parce qu’il y en a un plus loin et on voit qu’où est le géotube, ça a moins travaillé », a expliqué le maire de la municipalité, André Fortin.

Rio Tinto en mode action

En fin de semaine dernière, Rio Tinto a érigé une digue de sacs de sable pour freiner l’érosion. «Avec le travail qu’ils ont fait, ça a calmé le jeu un peu», a constaté M. Fortin.

Une partie de la plage devrait donc être accessible aux campeurs cet été. «À ce temps-ci, ça monte et après ça redescend. On retrouve notre plage en bonne partie. On va voir ce que le temps va faire», a-t-il ajouté.

Rio Tinto a assuré que le niveau du Lac-Saint-Jean n’a rien d’inhabituel à cette période-ci de l’année. «Mais Rio Tinto va être obligé de faire des travaux probablement. Pour le géotube, ils vont analyser la situation. Probablement qu’ils vont regarder pour une solution», a dit le maire. Il reste à savoir quand. La programmation officielle des travaux de Rio Tinto sera publiée en juin prochain.

D’ici là, la multinationale continue de surveiller la situation de près.

Pas de dommages ailleurs

Heureusement pour le camping voisin, La Villa des Sables, la plage n’a pas été endommagée par l’érosion.

N’empêche que la situation préoccupe les campeurs.

«C’est inquiétant c’est sûr. Ici, on est tranquille depuis qu’ils ont posé les brises vagues, mais avant ça, on a dû perdre une quinzaine de pieds derrière les roulottes», a mentionné un résident saisonnier.

«Des vents comme cette année, je ne pense pas qu’on a vu ça souvent. Ici, on vit bien avec, mais je comprends les gens qui sont affectés directement, c’est inquiétant», a indiqué un autre campeur.