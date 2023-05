Usine du Lac-à-la-Pêche: vers une autre fermeture?

Nouveau chapitre de la saga de l'eau potable à Shawinigan: la station de traitement d'eau du Lac-à-la-Pêche risque de nouveau une fermeture si la Ville de Shawinigan n’obtient pas de nouvelles membranes rapidement. Le temps presse selon le maire Michel Angers.

La Ville se tourne vers les tribunaux et va déposer une demande d'injonction pour forcer le fournisseur Suez à lui en livrer rapidement, selon les conditions du contrat.

Les membranes actuelles ont été changées en avril 2022 et ont coûté un million de dollars et déjà, leur état se détériore.

Suez est le seul à fournir ces membranes, mais il ne respecte plus son contrat initial. La Ville de Shawinigan a les mains liées et veut éviter à tout prix une fermeture, ainsi qu’un autre avis d'ébullition majeur.

L'an dernier, 30 000 citoyens ont été privés d'eau pendant sept mois.

Depuis sa remise en marche en juillet, les équipes en place sont constamment sur le qui-vive et multiplient les actions pour conserver les membranes le plus longtemps possible.

De combien de temps dispose la Ville avant une détérioration complète des membranes? Des mois? Des semaines ? Impossible de savoir...

La Ville de Shawinigan travaille en parallèle sur une solution permanente pour la Station de traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche.

Elle attend l'aval du gouvernement avant d'en dévoiler davantage.