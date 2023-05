Violée puis tuée à coups de barres de métal: l’un de ses assassins obtient une permission de sortie

Près de 27 ans après avoir participé au meurtre horrible d’Isabelle Bolduc, dont le corps avait été retrouvé dans un champ à Sherbrooke en 1996, Marcel Blanchette vient d’obtenir une permission de sortie avec escorte.

C’est la nouvelle qu’a reçu jeudi le père de la victime, Marcel Bolduc, de la part de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

Lors de l’audience de Marcel Blanchette devant la CLCC, M. Bolduc avait mentionné s’opposer à la libération du meurtrier.

«J’ai reçu l’information que la commission des libérations conditionnelles a autorisé les sorties que Marcel Blanchette demandait pour du perfectionnement. C’est sur que cette décision-là nous a déçu, d’autant plus que nous ne savons pas la motivation qui des commissaires pour rendre cette décision-là», a-t-il mentionné à TVA Nouvelles.

En 1996 à Sherbrooke, en compagnie de deux autres individus, Jean-Paul Bainbridge et Guy Labonté, Marcel Blanchette a enlevé, séquestré et agressé Isabelle Bolduc avant de la tuer à coups de barre de métal et d'abandonner le corps de la jeune femme de 22 ans dans un boisé de Fleurimont.

Récidiviste de 49 ans aux lourds antécédents criminels à l'époque, il a, dans les jours qui ont suivi les sordides événements, enlevé une autre jeune femme à Sherbrooke, Manon St-Louis.

Marcel Blanchette est aujourd’hui âgé de 76 ans. Malgré son âge avancé, M. Bolduc craint que la permission de sortie soit la première étape vers une libération conditionnelle, ce qui pourrait comporter un risque pour la société selon lui.

«Quand ils ont enlevé Isabelle, les trois individus étaient en libération conditionnelle, pour M. Blanchette il en était à sa septième libération conditionnelle. Il avait déjà 24 ans de purgés suite à une condamnation de 38 ans de prison. À l’heure actuelle il cumule 54 ans derrière les barreaux», a mentionné le père de la victime.

«Qu’est-ce que vous pensez que ce monsieur-là va pouvoir faire dehors?», a-t-il ajouté.

Bien qu’il ne soit pas prêt à pardonner aux meurtriers de sa fille, Marcel Bolduc a fait une demande en justice réparatrice pour avoir une conversation avec Marcel Blanchette.

«Je veux savoir c’est quoi son plan? Qu’est-ce qu’il veut faire à l’extérieur. Je pense que de l’avoir en face de moi et l’entendre, je serais capable de savoir s’il est sincère. Je n’ai pas du tout l’intention de le confronter. Je pense que cette rencontre m’aiderait à avancer», a-t-il expliqué.