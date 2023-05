6 choses à ne plus faire avec votre téléphone Android

Le téléphone portable est devenu un outil essentiel de travail, d’organisation, mais aussi de divertissement quotidien.

Découvrez six choses qu’il faut arrêter de faire pour faire durer votre appareil Android, mais aussi s’assurer qu’il soit le plus efficace possible.

1- Arrêtez d’ignorer les mises à jour!

Plusieurs utilisateurs hésitent à effectuer les mises à jour qui apparaissent sur leur téléphone, craignant que celles-ci ne le ralentissent.

Toutefois, selon les experts du site Slash Gear, la mise à jour du système d’exploitation Android OS permet d’avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, améliorer les performances, corriger les problèmes de sécurité et corriger les bogues persistants.

Habituellement, votre téléphone vous prévient d’une mise à jour, mais vous devez lancer le processus, et ne pas l’ignorer.

2- Laisser les applications fonctionner en arrière-plan

Il est facile d’installer plusieurs applications au fil du temps... et les oublier. Pourtant, de nombreuses applications continuent de fonctionner en arrière-plan sans que vous ne le sachiez, utilisant la mémoire vive de l’appareil, mais aussi la batterie de votre téléphone.

Ainsi, il faut vérifier quelles applications continuent de fonctionner même lorsque vous ne les utilisez pas.

Vous pourriez même être surpris de trouver une application que vous n'avez pas utilisée depuis des mois fonctionner en arrière-plan !

Voici comment voir quelles applications s'exécutent en arrière-plan, selon le site Slash Gear.

Ouvrez l'application Paramètres.

Sélectionnez Batterie et appuyez sur Utilisation de la batterie.

Une liste devrait apparaître indiquant la durée de vie de la batterie dans une période de temps donnée.

Maintenant que vous savez quelles applications s'exécutent en arrière-plan, vous souhaiterez peut-être en fermer certaines.

Pour ce faire, ouvrez l'application Paramètres, sélectionnez Applications et forcez l'arrêt de l'application que vous souhaitez fermer.

Notez que l'application peut se relancer lorsque vous redémarrez votre téléphone.

Si vous souhaitez vous débarrasser complètement de l'application, désinstallez-la de votre appareil.

3- Trop remplir votre appareil

Pour certaines personnes, notamment celles qui font beaucoup de photos et vidéos, l’espace de stockage peut se remplir très rapidement. Pour d’autres, ça peut prendre des années, mais une chose est sûre, il faut éviter d’avoir un téléphone toujours «plein».

Si cela se produit, il deviendra difficile, voire impossible, d’installer des mises à jour, prendre des photos ou vidéos, ou enregistrer des fichiers sur votre téléphone.

Aussi, votre téléphone sera beaucoup moins performant.

Selon Google, la plupart des utilisateurs remarqueront des problèmes de performances lorsque leur téléphone Android disposera de moins de 10 % de son espace de stockage.

L’utilisation d’un service de stockage de type «Cloud» peut soulager le téléphone, ou encore le transfert de fichiers sur un disque dur externe.

4- Ignorer les paramètres d'optimisation de la batterie

Le mode d'économie d'énergie, également connu sous le nom d'économiseur de batterie, est disponible sur la plupart des téléphones Android et aide à préserver la durée de vie de la batterie.

Plusieurs utilisateurs ignorent cette fonction qui peut être particulièrement utile.

Le mode d'économie d'énergie peut prolonger la batterie de votre téléphone Android de quelques heures tout en conservant l'accès aux fonctions essentielles telles que les messages et les appels.

Lorsque vous êtes en voyage, sur la route, ou que vous savez que vous ne pourrez pas brancher votre téléphone avant un long moment, cette fonction pourrait vous aider.

Cependant, le mode d'économie d'énergie rend le téléphone moins performant. Les applications en arrière-plan peuvent également être restreintes, ce qui entraîne des retards dans la synchronisation ou les notifications dans l'application.

De plus, la luminosité de votre écran est considérablement réduite, ce qui rend plus difficile de voir l'affichage pendant la journée.

Voici comment activer le mode d'économie d'énergie ou l'économiseur de batterie sur votre téléphone Android :

Ouvrez l'application Paramètres.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Batterie.

Appuyez sur Mode économie d'énergie ou Économiseur de batterie.

Vous pouvez également utiliser votre menu déroulant pour activer le mode d'économie d'énergie ou l'économiseur de batterie.

5- Recevoir TROP de notifications!

Alertes de réseaux sociaux, de sites d’informations, et plusieurs autres notifications peuvent gober votre attention, mais aussi l’énergie de votre portable.

Savoir personnaliser les paramètres de notification de son téléphone Android est donc essentiel.

Le moyen le plus simple de faire taire toutes les notifications serait d'activer la fonction Ne pas déranger disponible dans le menu déroulant. Les notifications n'émettront pas de son ou ne vibreront pas.

Il est possible d’ajuster vos notifications : permettre l’accès à certaines d’entre-elles, en bloquer d’autres.

6- Négliger de redémarrer

Le redémarrage du téléphone peut aider à résoudre les problèmes liés au logiciel et à améliorer les performances. De nombreux experts en technologie conviennent que vous devriez redémarrer votre téléphone Android au moins une fois par semaine.

Si vous constatez des bogues, une application qui fonctionne mal ou des lenteurs, un redémarrage peut aider.

Le redémarrage efface la mémoire temporaire, ferme les applications et les processus en arrière-plan et a la capacité de corriger les problèmes de logiciels mineurs.

Certains fabricants de téléphones Android comme Samsung ont ajouté une fonction de redémarrage automatique ou de redémarrage programmé. Les utilisateurs peuvent ensuite choisir la date et l'heure auxquelles ils souhaitent que leurs téléphones effectuent le redémarrage.