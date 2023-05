Céline Dion empoche le gros lot à Vegas

La vedette internationale, aux prises avec de graves problèmes de santé, réalise un profit de quelque 20 millions sur une villa dans laquelle elle n’aurait jamais habité.

• À lire aussi: Céline Dion annule ses concerts prévus jusqu'en avril 2024

Selon le site Capital, la villa, achetée en 2017 pour 9,2 millions de dollars, appartenait à Céline Dion, mais était « constamment en travaux au cours des dernières années », sans que la chanteuse québécoise n’y habite. Le prix de vente atteindrait 30 millions de dollars.

Les nouveaux propriétaires seraient Chuck et Ivette Esserman, fondateur du fonds d'investissement TSG Consumer, toujours selon Capital. La propriété se situe sur un terrain de 5600 mètres carrés et s'étend sur 2880 mètres carrés avec trois étages. On y trouve quatre chambres et de douze salles de bains, ainsi qu’un garage de 300 mètres carrés.

Grave problème de santé

Rappelons que la fierté de Charlemagne, dans Lanaudière, souffre d’un trouble neurologique très rare appelé le « Stiff-person syndrome », qui atteint environ une personne sur un million. Elle a dû récemment reporter ses spectacles du printemps 2023 à 2024 et annuler aussi ses huit spectacles prévus à l’été 2023 dans le cadre de sa tournée mondiale Courage.

En 2020, Céline Dion a vendu le club de golf Le Mirage, à Terrebonne, à un groupe dont faisait partie Mario Messier, Serge Savard et José Théodore. LA valeur du complexe de 36 trous était estimée à 20 millions de dollars à l’époque.

Récemment, la veuve de René Angélil a aussi vendu l’ancienne maison de sa mère, Thérèse Dion, décédée en janvier 2020, dont la demeure était située dans le quartier Sainte-Rose, à Laval.