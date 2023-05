Des paramédics insistent sur l’importance d’un ordre professionnel

La Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) est favorable à l’annonce de Québec qui souhaite moderniser le système professionnel québécois, notamment en matière de santé, mais elle craint que cela ne retarde la mise en place d’un ordre professionnel pour les paramédics.

«La création d’un ordre professionnel pour les paramédics est indispensable pour permettre un plus grand développement des compétences et des attributions professionnelles de ces derniers, ainsi que pour assurer une meilleure protection du public», ont déclaré dans un communiqué les porte-paroles de la CESPQ, Lise Goyer et Maxime Laviolette, qui ont porté la voix des 1400 employés qui pratiquent dans dix régions administratives de la province.

La CESPQ a rappelé qu’un ordre professionnel permet d’assurer des services de qualité, en plus de contribuer à l’intégrité de la profession, grâce à des mesures de formation et des mécanismes disciplinaires.