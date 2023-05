Des phares gratuits pour qui veulent bien s’en occuper aux États-Unis

Le gouvernement fédéral américain est à la recherche de nouveaux propriétaires pour une dizaine de phares qui seront donnés ou vendus aux enchères à qui veut bien s’en occuper.

L’objectif du programme lancé il y a plusieurs années par la General Services Administration (GSA) est de préserver ces propriétés qui ont plus de 100 ans, et qui ont perdu leur utilité avec l’arrivée des systèmes GPS, rapporte The Guardian.

Depuis 2000, la GSA a donné 80 phares et en a vendu aux enchères 70 autres, amassant plus de 10 M$.

C’est donc un record de 10 installations qui seront offertes au public dans la prochaine année.

Processus

Les phares sont d’abord offerts gratuitement aux agences fédérales, États ou gouvernements locaux, organismes à but non lucratif et organismes de développement communautaires qui voudraient s’en occuper.

Ces entités doivent avoir les ressources financières nécessaires pour être en mesure de maintenir ces lieux historiques et de les rendre accessibles au public, indique la GSA dans un communiqué.

Si aucun organisme n’est trouvé, les phares sont mis aux enchères en ligne.

Au cours des dernières années, les adjudications ont varié entre 10 000$ et 933 000$.

Le coût du maintien de ces installations varie en fonction du projet que les nouveaux propriétaires ont pour ces bâtiments pouvant aller d’un simple nettoyage au réaménagement des bâtiments.

Des coûts supplémentaires sont également à prévoir pour restaurer, repeindre et nettoyer certaines parties brisées ou manquantes de la propriété.

Liste des phares

Voici les bâtiments qui cherchent de nouveaux propriétaires cette année :

- Phare Lynde Point au Connecticut

- Phare Nobska au Massachusetts

- Phare Plymouth/Gurnet au Massachusetts

- Phare Warwick Neck à Rhode Island

- Le Little Mark Island and Monument dans le Maine

Ces quatre phares seront quant à eux directement mis aux enchères :

- Phare Penfield Reef au Connecticut

- Phare Stratford Shoal à New York

- Le Cleveland Harbour West Pierhead Light en Ohio

- Phare Keweenaw Waterway Lower Entrance au Michigan