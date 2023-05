Hausse des signalements de chiens dangereux au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de signalements pour des chiens potentiellement dangereux est en hausse au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la situation préoccupe la SPCA.

La SPCA Saguenay a reçu cinq signalements au cours des deux dernières semaines pour des chiens potentiellement dangereux. Des chiens qui ont mordu un humain ou un autre animal.

«Par mois, d'habitude, on en reçoit cinq, là on en a reçu cinq en deux semaines. Je trouve ça beaucoup. Je ne veux pas que ça reste comme ça pour tout l'été. On ne finira pas, là on en a une vingtaine en cours», a dit la directrice des opérations à la SPCA Saguenay, Mélanie St-Gelais.

Depuis trois ans, le gouvernement a appliqué une loi sur l'encadrement des chiens qui stipule que toute morsure infligée par un chien doit être déclarée.

«Il y a des chiens qui ont mordu parce qu’ils étaient rendus là et d'autres qui sont malades. Il y a des propriétaires aussi qui sont dans le déni», a indiqué Mme St-Gelais.

Responsabilité du propriétaire

De nombreux propriétaires ont tendance à minimiser des comportements qui peuvent être problématiques chez leur animal. La SPCA Saguenay tient à rappeler l'importance d'agir dès les premiers signes.

«S'il a besoin de mordre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris », a mentionné la directrice des opérations de la SPCA Saguenay.

À l’hôpital vétérinaire du Boisé, l’intervenante en comportement canin, Camille Boilard, constate que beaucoup de gens n'ont pas conscience des signes de stress de leurs propres animaux.

«Un chien qui va se lécher les babines, bailler, détourner les yeux ou qui va juste chercher à fuir la situation même si ce n'est pas à la vitesse grand V, ça peut être un indicateur qu'il a un inconfort. C'est sûr que c'est important de les écouter dans ce temps-là», a-t-elle dit.

En cas de signalement

Si un chien fait l'objet d'un signalement pour morsure ou encore pour son comportement considéré comme agressif ou à risque, il devra être rencontré par un agent de sensibilisation de la ville.

«L’évaluation de dangerosité, c'est plusieurs personnes qui ont un bagage au niveau du comportement canin, qui vont faire une vérification, voir si le comportement est normal, quels sont les risques que ça se reproduise dans le futur et on va essayer de donner une cote de dangerosité à cet animal-là», a expliqué Camille Boilard.

En cas de doute sur le comportement de votre animal, les professionnels recommandent de consulter un intervenant en comportement canin qui sera en mesure de proposer des pistes de solutions.