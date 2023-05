Incendie à la chapelle du Bon-Pasteur: «c'est d’une tristesse inouïe», réagit Valérie Plante

L’incendie qui s’est déclaré jeudi soir à la chapelle du Bon-Pasteur, au centre-ville de Montréal, a engendré une perte patrimoniale importante, ont jugé la mairesse Valérie Plante et les élus provinciaux Mathieu Lacombe et Manon Massé.

«C’est d’une tristesse inouïe», a soutenu Mme Plante lors d’un point de presse vendredi matin, à quelques mètres du bâtiment situé sur la rue Sherbrooke Est.

L’immeuble patrimonial abritait une résidence pour aînés, les bureaux d’Héritage Montréal, mais aussi une salle de concert.

«La coupole de Bon-Pasteur, c’est un repère dans notre milieu, c’est un phare, un guide. Là, j’en ai des frissons, ce guide-là est éteint», a témoigné, émue, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé.

Les 150 pompiers présents sur place continuaient de combattre les flammes en matinée. Aucun blessé n’a été signalé lors du drame, mais un octogénaire a tout de même été conduit à l’hôpital pour hypothermie.

Près de 38 logements ont ainsi été évacués et 27 personnes ont pu obtenir l’assistance de la Croix-Rouge.

La chapelle datait de 1846, et aussi bien son intérieur que son extérieur étaient classés au patrimoine du Québec, a rappelé le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

«C’est une perte importante, a-t-il déclaré. C’est sûr que dans l’immédiat, on se concentre sur la maîtrise de l’incendie. [...] Quand ce sera rendu là, ce sera important avec la Ville qu’on collabore pour qu’on puisse le plus possible reconstruire et restaurer.»

«Malheureusement, je ne suis pas certaine qu’on va pouvoir reconstruire ce qui a été fait il y a des décennies, voire presque un siècle», s’est toutefois inquiétée Mme Massé.

Rappelons qu’en 2017, Mme Plante – alors cheffe de l’opposition à l’hôtel de ville – avait dénoncé le «laxisme» de l’administration Coderre après qu’une demi-douzaine d’immeubles patrimoniaux montréalais soient partis en fumée l’année d’avant.

Un secteur à éviter

La mairesse a invité les Montréalais à éviter le secteur de la chapelle du Bon-Pasteur, au centre-ville de la métropole, qui était encore la proie des flammes plus de douze heures après le début de l’incendie jeudi soir.

«La qualité de l’air n’est pas à son maximum», a signalé Mme Plante.

En effet, une alerte sur la qualité de l’air est en vigueur dans la métropole en raison de la pollution plus élevée avec la fumée provenant du brasier.

«Ce n’est pas le bon coin pour faire son jogging, a poursuivi la mairesse. Pour les personnes plus vulnérables, soyez aux aguets de plusieurs symptômes en lien avec la qualité de l’air.»

La cause du brasier, qui s'est déclenché dans l’entretoit, était toujours inconnue en fin de matinée.