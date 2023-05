Les prix vont continuer de monter dans les épiceries

La hausse des denrées alimentaires est malheureusement loin d’être terminée, a fait savoir le président et chef de la direction de Metro jeudi, une tendance que confirme le spécialiste de l’industrie alimentaire, Sylvain Charlebois.

«Il a raison! Malheureusement nous on avait prévu une hausse de 5 à 7% cette année et c’est à peu près ça qui se passe. Mais quand échange avec les entreprises et qu’on regarde les données partout dans le monde, pas juste au Québec ou au Canada, c’est un phénomène qui ne s’essouffle pas», explique le chercheur de l’Université Dalhousie.

En Europe, le taux d’inflation alimentaire est de 20% en moyenne.

«On n’est pas protégés par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ce n’est pas la faute des bannières, des transformateurs. Ils payent plus pour les produits qu’ils nous vendent», assure-t-il.

Qu’est-ce qui explique une telle hausse : le prix des salaires, le cout d’emballage, l’énergie, le coût du transport poussent les prix à la hausse.

