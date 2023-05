Nouvelle saison de «La magie des stars»: Alain Choquette se laisse prendre au jeu

La nouvelle saison de La magie des stars présentera des numéros personnalisés et adaptés aux artistes invités, en plus de miser sur leurs forces.

Au premier épisode, le tableau de Véronique Claveau mettra notamment en lumière les imitations qu’elle sait si bien faire, a souligné Alain Choquette en entrevue avec l’Agence QMI alors qu’il revenait tout juste d’un séjour en Italie, où il a donné une série de spectacles.

«Ç’a été beaucoup de travail au niveau de la conception», a avoué le magicien qui crée chaque tableau avec Nicolas Gignac, aussi coach pour l’émission. «Les premières années, on mettait de la magie et on mettait les artistes dedans. Alors que là on a travaillé beaucoup plus fort pour que les artistes aient vraiment quelque chose de personnalisé», a-t-il poursuivi.

Cette cinquième saison rouvrira d’ailleurs les portes de son studio au public – après un huis clos pandémique – et continuera de présenter quelques numéros dans d’autres lieux. Par exemple, Peter MacLeod, qui est pilote d’avion, fera un numéro dans un aéroport. Livia Martin offrira quant à elle un tour dans un vieux séminaire au centre-ville de Montréal dans une ambiance d’époque.

Son numéro a d’ailleurs particulièrement happé le juge en raison de son jeu «super impressionnant». «On se retrouve plus d’une centaine d’années dans le passé et l’émotion qui est venue me chercher, c’est vraiment à travers son jeu à elle. La magie, je la connais, mais ce qu’elle a fait et comment elle l’a joué, ça m’a vraiment touché», a-t-il dit.

«Je suis vraiment fier de cette saison-là! Ça fait quand même 60 tableaux qu’on écrit, donc ça fait pas mal de magie», a-t-il ajouté, soulignant qu’il était «content d’avoir encore du jus» pour le faire.

«Juste du fun»

Le magicien a commencé à écrire des spectacles en 1990 et il a, depuis, toujours vécu ses projets à un rythme effréné.

«Chaque fois qu’un show était fini, j’embarquais dans un prochain show, et c’était ça tout le temps. J’avais toujours de l’avance. Ma tournée était finie, on prenait six mois pour les répétitions et on enchaînait avec un gros show», a-t-il décrit.

Si, même après plus de 30 ans de carrière, il ne ressent pas le besoin de prendre des pauses, ses années de méga tournées (300-400 dates) lui ont tout de même appris à diminuer son nombre de spectacles par semaine et la longévité de ses tournées.

«On dirait un moment donné quand tu as cet esprit créatif là qui mâche, ça devient comme naturel. T’as comme encore plus le goût de créer. Ce n’est pas du travail: c’est juste du fun», a-t-il soutenu, ajoutant qu’il le faisait pour ses «vieilles cellules qui ont besoin de travailler».

Un automne chargé

Alain Choquette retournera en Europe, en France, à l’automne pour compléter sa tournée La mémoire du temps.

Il monte actuellement sa nouvelle conférence, Il n’y a rien qui arrive pour rien, qu’il a écrite pendant la pandémie et qui s’adressera principalement au marché corporatif. Elle sera prête à l’automne et touchera, avec humour, autant le côté humain que celui entrepreneurial.

Son prochain livre, destiné aux magiciens, sortira également à l’automne, en France, et en anglais au Canada. Ce livre est écrit à la manière d’une «biographie». Alain Choquette y explique notamment les raisons qui se cachent derrière certains de ses numéros, ce qui l’a amené dans tel ou tel esprit créatif, et il y dévoile même certains de ses tours.

Le magicien sera d’ailleurs honoré en France, au prochain festival de magie, et aimerait éventuellement refaire des spectacles sur les bateaux de croisière. «C’est mon projet de retraite», a-t-il lancé à la blague.

La magie des stars commence ce dimanche à TVA à 18h30.