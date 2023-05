Rencontre avec Marc Boily, alias la drag queen Karine O’Kay

En marge de la lecture de l’heure du conte de vendredi soir, TVA Nouvelles a rencontré Marc Boily, l’homme derrière le personnage de Karine O’Kay.

Drag queen depuis 32 ans, Marc Boily a fait visiter à notre journaliste son costumier bien garni, tout en levant le voile sur l’activité qu’il s’apprêtait à animer et sur son métier.

«C’est vraiment un art de la scène seulement, ça fait que c’est exagéré. Ce qui est le fun, c’est de faire des choses vraiment créatives et qui sortent de l’ordinaire», soutient Marc Boily.

Vendredi, Karine O’Kay a informé dès le départ son auditoire d'enfants âgés de 3 à 8 ans que la lectrice était un homme déguisé.

«Moi, je suis un garçon qui fait ça dans la vie. Vous trouvez ça spécial ? Ben oui, c’est spécial, mais j’aime ça être spécial. Ça ne me dérange pas», indique l’homme de 50 ans.

Les enfants ne voient pas de malice dans ce type d’événement et de personnage, mentionne-t-il

Par ailleurs, les contes ont été choisis par le Conseil des Arts de la ville et ceux-ci véhiculent des messages d’ouverture et de gentillesse avec les autres, clame Marc Boily.

«J’ai reçu beaucoup plus de soutien que de messages haineux. C’est sûr qu’ils sont plus violents et qu’on les voit plus», mentionne-t-il.

L'artiste répète que l'activité n'a aucune connotation sexuelle.

«On ne s’en va pas enseigner quoi que ce soit. C’est une activité ludique. Personne n’a le pouvoir de convaincre un enfant de devenir trans. Je n’ai pas de pouvoir magique, à part celui d’être très très belle!», conclut-il.

