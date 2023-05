Trois-Rivières: une ancienne brasserie sera convertie en immeuble résidentiel

Le site de la mythique brasserie le Gosier à Trois-Rivières va connaître une seconde vie tandis que la construction d'un immeuble d'habitations locatives vient d'y être lancée.

L'établissement chéri des Trifluviens avait été détruit par le feu en février 1995.

TVA NOUVELLES

Depuis, trois ou quatre projets de développement avaient été envisagés au fil du temps pour l'emplacement inoccupé, mais étaient demeurés lettres mortes.

Cette fois-ci pourrait être la bonne, même si les promoteurs doivent d'abord régler un enjeu environnemental, puisque le terrain avait autrefois servi à l'enfouissement de divers résidus.

Les coûts de décontamination ainsi engendrés, ajoutés à l'impact de l'inflation sur les matériaux, ont amené les promoteurs à réviser les plans, éliminant notamment les espaces commerciaux initialement prévus. L'immeuble sera entièrement à vocation résidentielle.

«C'est un immeuble qui va être unique en son genre. On parle d'un immeuble qui va être écoresponsable avec six étages et 92 unités. On va avoir des unités qui vont être entièrement meublées qui serviront de pied-à-terre pour des professionnels. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas vraiment à Trois-Rivières», a indiqué Angelo Rufino de Holding Rufino.

Les promoteurs sont bien conscients de l'histoire de ce lieu et de sa valeur «emblématique».

Il a donc été convenu que le complexe sera baptisé le Gosier. Des photos des belles années de l'établissement ont aussi été récupérées et orneront le hall d'entrée de l'immeuble.