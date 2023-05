Une construction neuve de la STM bourrée de fissures

La construction du nouveau poste de ventilation de la STM situé à l’intersection de la rue De Champlain et de Maisonneuve a récemment été terminée après environ cinq ans de travaux, mais déjà des fissures sont apparues dans le béton de l’édifice.

De nombreuses et d’importantes fissures sont apparues dans le béton à la base de la structure, alors que tout est neuf.

«Je ne suis pas spécialiste en construction, ni ingénieur de formation, mais [...] si c’était mon solage, quelque chose que je me serais fait construire, c’est sûr que je rappelle l’entrepreneur!», a lancé l’animateur Mario Dumont en ondes en exposant le problème.

Selon le technologue et expert en bâtiment Sylvain Brosseau, cette situation n’est absolument pas normale.

«Il peut s’agir de mouvements différentiels du sol sous la structure, de problèmes de mise en place du béton dans le coffrage, ou lié à la qualité du béton lors de sa mise en place dans le coffrage», explique M. Brosseau à TVANouvelles.ca.

Il ajoute que la cure du béton peut avoir mal été effectuée, et le séchage inadéquat.

«Une investigation exhaustive est requise afin d’identifier la ou les causes exactes. Également, il se peut que le béton ait gelé s’il a été coulé durant une période trop froide, mais je soupçonne fortement qu’il y a mouvement de la structure relié à une faiblesse sous la charge», ajoute l’expert en bâtiment.

TVANouvelles.ca a demandé des explications à la STM. Nous sommes en attente d'informations.

Ce type de construction est particulièrement complexe, a néanmoins fait savoir la Société de transport de Montréal par courriel. L’infrastructure équipée de puissants ventilateurs permet d’évacuer 240 000 pieds cubes d’air par minute du métro, comparativement à 60 000 pieds cubes pour l’ancien système.

La phase d’excavation a été particulièrement difficile «puisqu’elle comporte l’interception et la sécurisation des services sous-terrain (massif électrique, égout, aqueduc), suivi de l’excavation des sols et la gestion des sols contaminé et finalement l’excavation du roc réalisé la majorité du temps en microdynamitage en milieux urbains».