EzResus: Économiser du temps pour sauver des vies

Sauver des vies en économisant du temps, c’est la devise du Dr Frédéric Lemaire avec le lancement de son application EzResus. Celle-ci calcule à la place des médecins, ce qui leur enlève une pression énorme.

L’application, qui sera disponible dans une semaine, permet aux médecins de réduire le stress et l’énergie des calculs mentaux, lors d’une intervention d’urgence. Celle-ci a été conçue par un organisme à but non lucratif avec trente médecins volontaires.

EzResus calcule et indique les étapes à suivre afin que les médecins mettent toute leur énergie sur le patient.

«Il y a un homme qui arrive à l’urgence avec un coma diabétique. Le patient a un coma diabétique. En salle de réanimation, on va le peser. Dans l’application, on écrit sa pesée et ses mesures. Après on est juste allé dans la condition de diabète décompensée et tout ce que je vais avoir à faire pour sauver la vie de cet homme est écrit avec les doses calculées», explique le Dr Lemaire, médecin à l'Hôpital Charles-Le Moyne et créateur de l’application EzResus, en entrevue au Québec Matin.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

La première version de Easydrips développée en 2015 a été conçue pour faciliter le travail entre le médecin et l’infirmière lorsqu’il est question de doses des médicaments et de perfusions. Tout est dans l’optique d’éviter les erreurs, d’agir rapidement et être efficace.

«Quand c’est super stressant et qu’on veut agir le plus vite possible, c’est là qu’il y a le plus d’erreurs. En ayant un outil qui prend les besoins du pharmacien, du médecin et de l’infirmière tout dans un même outil, ça l’aide vraiment à offrir des soins plus sécuritaires et plus rapides», ajoute le Dr Lemaire.

Une application à travers le monde

C’est plus de 5000 médecins répartis dans 29 pays qui utilisent l’application. Pour Dr Lemaire, c’est une surprise, alors qu’il ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi populaire.

L’outil était conçu à la base pour l’Hôpital Charles-Le Moyne. «C’est fou de penser que nous on travaille dans notre sous-sol pis en Afrique du Sud, c’est utilisé ! Deux hôpitaux au Yémen... c’est complètement fou !»

Un concours par l’Agence Spatiale canadienne a démontré l’intérêt envers l’application de Dr Lemaire, il y a deux ans.

Sur plusieurs centaines de compagnies, EzResus a été retenu en finale. «On ne pensait jamais se rendre jusqu’à des ambitions spéciales !», lance le créateur.