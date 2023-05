Incendie du monastère du Bon-Pasteur: «C’est très bouleversant de tout perdre»

43 heures après le début des flammes, l’incendie qui a ravagé le monastère du Bon-Pasteur a finalement été maitrisé par le Service de sécurité incendie de Montréal.

Les résidents des 77 logements situés dans l'enceinte dévastée pourront récupérer leurs effets personnels au courant des prochaines heures, sans toutefois pouvoir réintégrer définitivement leur appartement.

«59 sinistrés ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Demain, l’OMHM [Office municipal d’habitation de Montréal] prendra en charge pour relocaliser tous les gens afin qu’ils puissent avoir un chez-soi», souligne Émilie Barbeau-Charlebois, chef de section au Service incendie de Montréal.

Les dommages causés par le brasier sont considérables. Un résident a fait parvenir à TVA Nouvelles des images à l’intérieur de son logement.

L’ampleur exacte des dommages est difficile à estimer, explique Mme Barbeau-Charlebois.

«Il est trop tôt encore pour parler d’ampleur des dommages, de coûts, au niveau de la reconstruction ou quoi que ce soit [...] au niveau de la recherche des causes, ça va aller à lundi pour l’évaluation», a-t-elle poursuivi.

Des résidents bouleversés

L’inquiétude était palpable pour de nombreux sinistrés qui s’apprêtaient à constater l’ampleur des dégâts à leur bref retour dans leur logement. Voici quelques témoignages recueillis par notre journaliste.

«Ça fait mal. On a un nœud à l’estomac. On dort pas, on mange pas, hier j’ai mangé une fois dans la journée, je n’étais pas capable d’avaler quoi que ce soit. C’est très bouleversant de tout perdre effectivement. C’est pas rigolo.»

«C’est comme plus dur d’aller voir l’appartement. On a beau imaginer le pire [...] le reste c’est du matériel, mais c’est quand même l’inquiétude de savoir où on va se retrouver [...] c’est un certain plaisir d’habiter là, de dire que t’habites dans un monastère avec toute l’histoire, ça fait partie du patrimoine de la Ville de Montréal.»

«Ça fait 31 ans que je suis là. C’est chez nous, et là, tout perdre [...] je suis comme à la rue. Je me sens comme quelqu’un nouvellement à la rue, mais dépourvue.»

