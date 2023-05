Les météorologues, nouvelle cible des complotistes sur les réseaux sociaux

«Délire alarmiste», «malades mentaux», «sales connards»: des météorologues de partout dans le monde sont ciblés et harcelés par des adeptes des théories du complot qui leur en veulent de faire des prévisions météo. Et le Québec n’échappe pas à ce phénomène sur les réseaux sociaux.

«C**** sont ben rendu fou les météorologues [sic]», a écrit, samedi matin, un utilisateur Twitter sous une publication du météorologue Gilles Brien.

Mercredi dernier, l’ancien président de l’Association professionnelle des météorologistes du Québec a partagé un tweet mentionnant que le sud de la province allait possiblement vivre sa première canicule de la saison dans les prochains jours.

Il ne s’attendait toutefois pas à ce qu’elle reçoive plus de 250 commentaires, dont la majorité représente des insultes ou des théories contre les changements climatiques.

«On gèle depuis 7 mois, on peut tu avoir un été a 30 degré et plus sans tes commentaires alarmiste de cave? [sic]», lit-on notamment sous la publication.

Plusieurs comptes s’affichant en faveur de certaines radios de Québec ont notamment pris à partie le météorologue.

S’en prendre au messager

«La météo change tellement vite à ce temps-ci de l’année à cause des changements climatiques que les gens sont déboussolés et aiment mieux s’en prendre au messager et refuser le message», déplore M. Brien, en entrevue avec Le Journal.

Chantal Poirier

Le météorologue assure qu’il n’a jamais vu un tel mouvement en 43 ans de carrière et qu’il ne comprend pas pourquoi lui et ses collègues de partout dans le monde sont ciblés.

Sous les publications des comptes Twitter d’Environnement Canada et de MétéoMédia, les photos de phénomènes météo aperçus par les internautes se mélangent aux injures.

«Ça fait peur à personne votre propagande», «Vos yeules les clowns» ou «Bande de con$», lit-on notamment.

Les scientifiques de plus en plus ciblés

Les adeptes des théories du complot qui s’en prennent aux scientifiques, notamment les climatologues, depuis plus d’une dizaine d’années ont désormais une nouvelle cible.

«Maintenant, les complotistes se tournent vers les prévisionnistes, comme les météorologues. Ils ne sont pas contents des prévisions», estime M. Brien.

«C’est une tendance naturelle des complotistes pas seulement ici, mais partout dans le monde», observe-t-il.

En Espagne, l’Agence étatique de météorologie a dû publier une vidéo de sensibilisation sur son compte Twitter afin de faire cesser le harcèlement envers ses employés.

Selon CNN, l’agence espagnole a reçu des menaces sur les réseaux sociaux et sur son site web, mais aussi des lettres, des messages téléphoniques et même des graffitis sur un de ses édifices.

Les météorologues français ont été accusés d’exagérer les sécheresses et les épisodes de chaleur que le pays a vécus dernièrement.

Météo-France est la cible «de plus en plus d’attaques répétées», a affirmé un porte-parole à CNN.

Des phénomènes semblables ont également été constatés en Australie et aux États-Unis.