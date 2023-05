Les vedettes en ont assez de la haine sur les réseaux sociaux

L’avènement des réseaux sociaux a permis au public de se rapprocher comme jamais auparavant de leurs vedettes. Pour le meilleur et aussi, malheureusement, pour le pire. Les menaces de mort, le harcèlement, l’intimidation et les insultes proférées en ligne sont devenus le quotidien de plusieurs artistes qui se demandent bien ce qu’ils ont fait pour mériter un pareil sort.

Le Journal de Québec

Pendant quatre ans, dans la foulée de son procès médiatisé qui l’opposait à l’humoriste Mike Ward, Jérémy Gabriel a vécu un enfer virtuel.

« Je me faisais demander pourquoi je n’étais pas encore mort et quand j’allais mourir, que j’étais trop laite pour vivre, que je ne chantais pas bien. On m’insultait aussi par rapport à mon handicap, sur mon apparence physique, mes oreilles, mes malformations au niveau du visage. »

Le cas de Jérémy Gabriel est extrême, mais il n’est pas isolé.

Dans notre reportage, des personnalités du monde artistique et médiatique témoignent de la violence virtuelle qu’elles ont subie et de l’impact que ses commentaires fielleux, émis par des gens qui se transforment en hyènes quand ils sont cachés derrière un clavier et un écran, ont eu sur elles et leur entourage.

Signe que le sujet demeure délicat, plusieurs personnalités publiques contactées par Le Journal ont préféré ne pas revenir sur le harcèlement dont elles ont été victimes.

Il n’empêche pas que plusieurs d’entre elles en aient assez d’être la cible des pires insultes en ligne et prennent des mesures pour freiner ce fléau.

« Ma santé mentale allait écoper »

« Au début, raconte l’agente de Marie-Mai, Shannie Ladouceur, j’avais la charge de surveiller ses réseaux sociaux. C’était épouvantable. Je sentais que je vivais de l’intimidation par procuration. À un moment, j’ai dit : “c’est terminé”, car c’est ma santé mentale qui allait écoper. Alors, imaginez comment peut se sentir Marie-Mai, et ça ne va pas en s’améliorant. »

Photo fournie par Bellmédia

« Derrière un clavier, certaines personnes deviennent quelqu’un d’autre et dévoilent leur côté animal en pensant que cela n’a pas d’impact sur nous. Vous avez le droit d’être en désaccord avec moi, écrivez-moi, on va en discuter. Mais des menaces, c’est inacceptable. L’été dernier, j’ai passé des semaines à me promener à Montréal en ayant peur », confie la chroniqueuse du Journal, Sophie Durocher.

« Les gens ne réalisent pas à quel point c’est un lien direct. Des commentaires plates en public, sur des murs de réseaux sociaux, c’est une chose, mais directement dans ma boîte personnelle, je vois cela comme quelqu’un qui vient chez moi, frapper à ma porte, pour me crier des insultes », renchérit l’animatrice Patricia Paquin.

Se retirer des réseaux sociaux

La liste des artistes ciblés par les harceleurs en ligne est longue.

Sébastien Delorme, Mariana Mazza, Dany Turcotte, P-A Méthot, Guylaine Tremblay, Safia Nolin, Ève-Marie Lortie, Bianca Gervais, Véronique Cloutier, Ariane Moffatt, Pénélope McQuade, Mélanie Maynard, Léa-Clermont Dion et plusieurs autres en ont été victimes à divers degrés, au point où certains ont carrément quitté les réseaux sociaux.

« J’ai reçu des menaces de mort sous forme de messages publics et de messages personnels. On m’a même envoyé des lettres de menaces et d’intimidation écrites à la main à mon bureau. Cela a fait que j’ai complètement décroché des réseaux sociaux », révèle la chroniqueuse nutrition Isabelle Huot.

« J’ai supprimé Twitter, je ne mets plus rien sur ma page Facebook parce que je n’ai plus l’énergie de faire de la modération ou gérer les commentaires. J’ai aussi changé mon nom sur mon compte personnel. J’ai essayé d’être le plus discret possible », dit Jérémy Gabriel.

Tout est trop facile

Doctorante en communication et spécialiste des réseaux sociaux, Laurence Grondin-Robillard affirme que l’ampleur de ce triste phénomène, qu’on a commencé à observer il y a une quinzaine d’années, n’a rien d’étonnant.

« Nous ne sommes plus à l’époque où on envoyait notre mécontentement et nos plaintes par la poste, ce qui demandait un timbre et une enveloppe. Il y avait un petit effort. Maintenant, tout se fait plus facilement. Les fonctionnalités des médias sociaux permettent de rentrer en contact facilement avec les artistes. Ils sont plus accessibles dès qu’ils sont en ligne. »

Photo courtoisie Laurence Grondin Robillard, doctorante en communications

Mme Grondin Robillard croit que la pandémie pourrait avoir aggravé le problème. « Il faudrait sortir des études, mais qu’on le veuille ou non, ça n’a pas aidé la santé mentale des gens. Ceux qui avaient déjà des petits problèmes, la pandémie les a exacerbés. »

Elle blâme aussi les plateformes, dont le modèle incite à dévoiler des morceaux de son intimité. Les vedettes n’y ont pas échappé.

« Ils sont devenus par le fait même la cible de cyberharcèlement parce que les médias socionumériques les poussent à révéler beaucoup d’information personnelle. C’est le fonctionnement même de ces plateformes qui oblige les utilisateurs à se dévoiler pour non seulement récolter leurs données et leur envoyer de la publicité ciblée afin de générer des revenus, mais aussi dans le but qu’ils créent du contenu, que celui-ci soit mis de l’avant par les algorithmes de recommandation et qu’ils puissent être vus. »