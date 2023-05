Montréal: un homme aux prises avec des troubles de santé mentale porté disparu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver un homme dans la quarantaine qui manque à l’appel depuis vendredi soir.

Jeffery Resende, 48 ans, a été vu pour la dernière fois aux alentours de 23h dans un organisme d’aide situé sur le boulevard René-Lévesque dans l’arrondissement Ville-Marie.

Selon les informations de la police, l’homme se pourrait se déplacer à pied ou en transport en commun.«Il souffre de troubles de santé mentale et les enquêteurs craignent pour sa vie, car son état de santé nécessite une prise de médicaments, dont il n'est pas en sa possession», a précisé le SPVM par voie de communiqué.

Jeffery Resende mesure 1,75m (5pi 9 po) et pèse 50 kg (110 lb). Il a les cheveux châtains et porte une barbe et une moustache. Il parle le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon jeans bleu foncé, des souliers bruns, un chandail de couleur foncée porté sous une veste gris foncé à capuchon qu’il porte sur sa tête.

Quiconque verrait Jeffery Resende est prié de communiqué avec la police en composant le 911.