Cancer de la peau: à quand des distributrices de crème solaire dans les parcs?

Distributrices de crème solaire, zones d’ombre dans les parcs, interdiction des salons de bronzage: quelques mesures peu coûteuses doivent être implantées au Québec pour endiguer le fléau du cancer de la peau, qui est largement évitable, plaide un organisme.

«Mais qu’est-ce qu’on attend pour prendre des actions concrètes? Il y a des solutions, et elles ne sont pas chères!» souligne Eva Villalba, directrice générale de la Coalition priorité cancer, un regroupement de 60 organismes qui défend les patients atteints de cancer.

Alors qu’une première vague de chaleur frappera le Québec dans les prochains jours, l’organisme réitère l’importance de se protéger contre le cancer de la peau, qui frappe 30 000 Québécois chaque année et tue 250 patients.

«Des morts évitables»

«Ce sont des morts complètement évitables, ajoute Mme Villalba. On banalise trop le cancer de la peau.»

Contrairement à d’autres cancers, l’incidence du mélanome (la forme la plus dangereuse) a même grimpé de 140% entre 2009 et 2019, selon le Registre québécois du cancer. Par ailleurs, le réchauffement climatique apportera plus de périodes de chaleur extrême au Québec.

Devant ce constat, la Coalition lance cinq propositions pour que la société québécoise fasse le maximum pour réduire les risques:

Distributrices de crème solaire gratuites; Zones d’ombre dans les espaces publics (parcs, piscines, aires de jeux); Interdiction des salons de bronzage; Vêtements de protection fournis aux travailleurs extérieurs; Programmes de sensibilisation auprès des enfants à l’école.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Voilà quelques années que des provinces canadiennes (Ontario, Colombie-Britannique, Alberta) ont mis en place des distributrices de crème solaire dans des parcs et des piscines extérieures.

On voit la même chose dans plusieurs autres villes comme New York et Los Angeles et en Europe. Or, au Québec, aucune municipalité n’a encore implanté ce genre de protection gratuite, constate la Coalition.

«Ce n’est pas tout le monde qui peut s’acheter des bonnes crèmes solaires, c’est une question d’équité», croit Mme Villalba.

D’ailleurs, on souligne qu’il est faux de croire que le soleil est moins fort au Québec, puisqu’on est un pays nordique.

«Le danger est là dès que l’indice UV est de plus que trois», rappelle-t-elle.

Selon la Coalition, les villes devraient prendre en charge la distribution de crème solaire gratuite et l’ajout de zones d’ombre dans les espaces publics.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Comme un casque

On demande aussi que les travailleurs extérieurs (sauveteurs, travailleurs de la construction) aient accès gratuitement à des vêtements protecteurs, au même titre qu’un casque.

Par ailleurs, la Coalition croit qu’il est temps de bannir une fois pour toutes les salons de bronzage.

«Honnêtement, c’est quoi l’avantage de ça? Ça n’ajoute rien à la société, mais ça enlève beaucoup», soutient la porte-parole.

On rappelle aussi que les enfants qui ont eu quelques coups de soleil ont un plus grand risque de développer un cancer de la peau. Bien que peu de chiffres existent sur l’impact économique de ces cancers, Mme Villalba est convaincue qu’ils ne sont «pas négligeables» pour la société.