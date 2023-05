Comment faire éloigner les marmottes? Marthe Laverdière pense avoir la réponse!

En plus de bien vulgariser ses judicieux conseils de jardinage en ce mois de mai, l’horticultrice et auteure Marthe Laverdière a dévoilé son astuce plutôt intrigant pour faire éloigner les marmottes de son terrain qui causent beaucoup de désagréments aux jardiniers.

Les compagnies d’extermination sont nombreuses à vous promettre le remède idéal pour se débarrasser des marmottes. En entrevue avec Frédérique Guay, Marthe Laverdière explique le fond de sa pensée.

«Moi je vais vous dire ce que je fais et qui marche [...] La marmotte, moi je prends du poil de chien qui sent le chien! Un vrai chien qui sent le chien!», explique-t-elle.

Voici comment l’horticultrice procède, et ce, avec du poil de chien qui sent la «poupoune»!

«On met du poil de chien dans le trou de la marmotte, donc quand qu’elle monte dans son trou, elle pense qu’il y a un chien qui l’attend pour l’attaquer, donc elle va redescendre», poursuit-elle.

Une technique qui nécessite toutefois d’être assidu.

«Si tu changes régulièrement le poil, à un moment donné, elle [la marmotte] va se tanner et va s’en aller ailleurs. Moi personnellement chez moi, ça marche très bien», assure-t-elle.

Elle met toutefois en garde les jardiniers de ne pas «étouffer» les trous faits par les marmottes avec de l’eau.

«Surtout, noyez pas les trous avec de l’eau, parce que s’il y a des bébés, vous risquez de tuer les bébés. C’est mieux de la faire fuir et qu’elle amène sa progéniture avec elle», prévient-elle.

Avant de révéler ses astuces, l’horticultrice bien appréciée des Québécois réitère que le temps est venu pour les jardiniers situés dans les zones 4 et 5 de cultiver leurs plantes. Pour découvrir votre zone de rusticité, consultez le lien suivant.

*Voyez les explications de Marthe Laverdière dans la vidéo ci-dessus*