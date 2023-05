Il défonce une vitrine, nettoie ses dégâts et vole six gâteaux

Vitrine défoncée, puis ramassée; long temps d’attente à l’intérieur, prise d’égoportraits sur place: le voleur le plus mêlé de l’année a fait irruption dans un petit café de Vancouver, vendredi, où il a passé plus d’une heure avant de se sauver avec six petits gâteaux.

L’événement hors de l’ordinaire, entièrement capté par les caméras de surveillance du commerce, s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi chez Sweet Somethings, sur la rue Dunbar.

À un moment, un homme s’est présenté devant le commerce, passant entre 15 et 20 minutes à attendre à l’extérieur, allant cogner à l’occasion, avant de se tanner. On peut ensuite le voir tenter maladroitement d’enfoncer la porte vitrée avec des coups d’épaule, avant de changer de tactique.

«Je présume qu’il a fini par s’ennuyer à rester là, donc il a décidé de donner un coup de pied», peut-on entendre la propriétaire du commerce, Emma Irvine, commenter dans la vidéo mise en ligne sur TikTok.

Une fois à l’intérieur, le voleur confus a repris son attente, ici cette fois-ci. Il s’est aussi promené dans le commerce, allant jusqu’à trouver une moppe pour venir ramasser les éclats de verre qui jonchaient le sol.

Pire encore, l’homme s’est amusé à se prendre en photo avec un téléphone cellulaire lié au commerce, qu’il a laissé sur place. Il a finalement décidé d’emporter une boîte contenant six petits gâteaux.

«Sur le coup, c’était vraiment frustrant. Les commerces ont eu déjà bien du mal pendant la COVID et c’est très difficile pour les petits commerces d’y arriver. Donc, du coup, je me suis dit "encore une dépense, encore un défi", mais après, on a regardé la vidéo et on n’a pas eu le choix d’en rire», a raconté Mme Irvine à Global News samedi.

Plusieurs internautes se sont aussi amusés de la situation, l’un d’entre eux suggérant qu’il s’agit de «l’entrée par effraction la plus canadienne qui soit».

La commerçante a décidé de tirer avantage de toute cette histoire en mettant en vente des petits gâteaux ornés de lunettes orangées, à l’image de celles portées par l’intrus, afin de payer pour faire réparer la porte de la boutique.