Intelligence artificielle dans les épiceries: Devrait-on s'inquiéter?

Dans le domaine de l’alimentation, les entreprises sont constamment à la recherche d’innover avec les nouvelles technologies pour augmenter la productivité et satisfaire les besoins des consommateurs. Maintenant, c’est au tour de l’intelligence artificielle de faire son entrée dans les épiceries, mais quelle sera la limite?

«De plus en plus avec la main-d’œuvre et surtout le fait que les consommateurs changent de diète, les choix sont donc imprévisibles, c’est pourquoi il faut l’intelligence artificielle pour prévoir à l’avance ce qu’on va faire à l’épicerie et au restaurant», explique le spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

L’impact de l’intelligence artificielle dans les épiceries est beaucoup plus poussé. Grâce à l’outil, les entreprises pourraient être en mesure de savoir des informations concrètes sur les clients. «Imagine que les entreprises peuvent déterminer quand tu vas devenir végane avant que tu le saches toi-même ou s’ils savaient que tu allais délaisser une marque avant que tu l’aies délaissé toi-même», précise M. Charlebois.

Économiser grâce à une intelligence artificielle

Une nouvelle intelligence artificielle a été créée pour aider les utilisateurs à économiser à l’épicerie : Cuisinons l’inflation. Sur la page, il est possible de savoir en quelques secondes les rabais de la semaine dans la région et les ingrédients les plus coûteux. Également, l’outil est en mesure de vous fournir une recette basée sur les ingrédients les moins chers à l’épicerie. «C’est économiser, tout en ne faisant pas de compromis nutritionnel. C’est intéressant pour les gens qui veulent sauver de l’argent», ajoute le spécialiste.

D’autres modèles d’intelligence artificielle se développent pour économiser le temps à l’épicerie des utilisateurs. «Ils vous donnent une liste d’ingrédients avec les allées qui sont indiqués pour vous à l’avance, selon vos besoins. Pour savoir tout ça, il faut vous connaître et pour vous connaître, il faut avoir des données sur vous et ça, ça peut déranger un peu les gens», mentionne M. Charlebois.

Gagner la confiance des utilisateurs

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’agroalimentaire peut faire peur aux utilisateurs, mais c’est rendu inévitable. «D’un côté, on voit le potentiel, mais de l’autre, il faut être transparent. Si on s’outille mieux pour prévoir la demande et ajuster l’offre, il faut informer les utilisateurs de ce qu’on va faire», lance le spécialiste de l’industrie agroalimentaire.