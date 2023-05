Le Grand Canal de Venise vire mystérieusement au vert fluorescent

L’eau d’un segment du Grand Canal à Venise a changé de couleur pour devenir verte et fluorescente, dimanche, et les autorités ne savent pas encore ce qui en est la cause.

Le service d'incendie italien indique dans un Tweet que l’agence régionale de protection de l’environnement a reçu des échantillons d’eau et travaille à identifier la substance responsable de ce changement de couleur.

Una chiazza fluorescente ha colorato di verde parte del Canal Grande e della laguna a #Venezia: prelievi e assistenza tecnica da parte dei #vigilidelfuoco agli operatori dell’@arpaveneto che stanno conducendo analisi per stabilire la natura della sostanza in acqua#28maggio pic.twitter.com/vgmUeRthKK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 28, 2023

Cet incident fait écho à d’autres instances lors desquelles des groupes environnementaux ont coloré des monuments un peu partout en Italie, dont la fontaine Trévi à Rome qui a été colorée avec du charbon végétal il y a une semaine pour protester contre l’utilisation abusive des énergies fossiles.

Personne n’a cependant revendiqué quelque responsabilité que ce soit dans cette affaire pour l’instant, rapporte Reuters, ce qui ajoute au mystère.

La préfecture de Venise a convoqué une réunion d’urgence des forces policières pour comprendre ce qui s’est passé et déterminer leurs prochaines étapes.