L’entraîneur agressif du club de soccer de Lakeshore congédié

Quelques heures après la réaction agressive d’un entraîneur de soccer lors d’un match à Longueuil, le club de Lakeshore a annoncé avoir congédié celui-ci, samedi soir.

«Le Club de soccer du Lakeshore ne tolère aucunement le mauvais traitement des officiels de soccer et/ou le comportement agressif de la part de notre personnel d'entraîneurs et de nos joueurs», a indiqué l’équipe sportive sur Facebook. «Des mesures seront toujours prises dans le cas malheureux où de tels événements se produiraient. L'entraîneur a été démis de ses fonctions d'entraîneur au sein de notre club.»

La formation assure qu’elle applique la tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination raciale, quelle qu’elle soit.

Réaction de Soccer Québec

Dimanche après-midi, Soccer Québec a approuvé la décision du club de Lakeshore, dans une publication sur sa page Facebook.

«Soccer Québec et ses associations régionales condamnent fermement toute agression physique ou verbale envers le corps arbitral, quel que soit le contexte. Nous saluons la sortie rapide du club de Lakeshore qui a démis l'entraîneur de toutes ses fonctions», a mentionné l’organisation sportive.

Soccer Québec ajoute qu’en vertu de sa procédure, elle recevra les rapports de match et que les sanctions appropriées seront prises par la suite.

«Protéger les arbitres est de notre responsabilité à toutes et à tous! Il n'y a pas de match sans arbitres! Ensemble nous disons non aux violences physiques et verbales envers les arbitres!», clame l’organisation.