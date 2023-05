L’immobilier demeure attrayant pour les Canadiens malgré la hausse des taux d’intérêt

Malgré la hausse marquée des taux d’intérêt au cours de la dernière année, le marché immobilier canadien se porte bien, en particulier au Québec.

C’est le constat dressé par la courtière immobilière, secteurs résidentiel et commercial, chez Royal LePage. Aline Zafirian, en entrevue à LCN.

«Notre étude montre que les gens sont confiants. Ils veulent acheter de l’immobilier. D’ailleurs, ici à Montréal, on voit que les gens détiennent plus d’une propriété qu’ils louent et qu’ils utilisent à titre d’investissement», explique-t-elle.

La récente étude dévoilée par Royal LePage révèle qu’un Canadien sur quatre compte investir en immobilier d’ici les cinq prochaines années.

«Les gens veulent détenir de l’immobilier et comprennent que c’est un véhicule important dans leur portefeuille financier», soutient Mme Zafirian.

Cette dernière note par ailleurs que les jeunes semblent de plus en plus en faveur d'entrer dans le marché immobilier.

«Ce qui est différent, c’est qu’ils vont préconiser l’investissement, même avec le désavantage temporaire d’être locataires, mais pour l’investissement futur duquel ils vont pouvoir bénéficier à long terme», indique la courtière immobilière.

De bonnes affaires à Montréal

Aline Zafirian affirme également que le marché immobilier montréalais se porte particulièrement bien.

Le nombre de personnes possédant plus de trois propriétés dans la métropole québécoise est deux fois plus élevé qu’ailleurs au pays.

Cette situation est surtout due au marché qui est plus accessible à Montréal, où le prix médian pour une maison unifamiliale est au-dessus de 600 000$, bien en deçà du prix médian à Toronto (1,4 M$) et Vancouver (1,6M$), explique la courtière immobilière.

Malgré tout, plusieurs potentiels acheteurs demeurent inquiets et prudents à l’idée de se lancer dans le marché immobilier.

«Ce n’est pas le taux d’intérêt comme tel qui est inquiétant. Ce sont des taux d’intérêt qui sont relativement bas encore [...] C’est que dans la dernière année, il y a eu tellement de changements, que l’incertitude, surtout pour l’investisseur, c’est ce qui l’inquiète», affirme Mme Zafirian.

Les gens ont besoin de prévisibilité quant à la direction du taux d’intérêt, soutient la courtière immobilière.

«On attend le 12 juin tous avec impatience. La prochaine annonce de la Banque du Canada. Ça va nous donner une direction. Est-ce qu’on reste stable ou est-ce qu’on s’en va bientôt à la baisse?», s’interroge-t-elle.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.