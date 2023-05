L’intelligence artificielle doit être encadrée en éducation

De toute évidence, l’avènement de l’IA dans le monde de l’éducation suscite des interrogations fondamentales, notamment eu égard au processus d’évaluation. De plus, plusieurs intervenants s’interrogent, à juste titre, sur l’étendue de la place qu’il faut accorder à l’IA dans le curriculum des élèves. Enfin, certains spécialistes du monde de l’éducation se demandent, compte tenu de la croissance rapide de l’arrivée de l’IA dans les écoles, si notre société automatisée n’est pas en train d’oublier que c’est le cerveau humain qui l’a conçue.

Sans grande surprise, l’intelligence artificielle (IA), et plus spécifiquement le robot ChatGPT, font sentir leur présence à la vitesse grand V si bien que des professeurs de cégeps et des chargés de cours tirent la sonnette d’alarme et réclament d’urgence un moratoire afin de freiner le développement de l’intelligence artificielle, les intervenants étant confondus devant une explosion de cas de tricheries de la part des élèves.

Toutefois, là où le bât blesse avec le plus d’acuité, c’est qu’il est difficile de prouver hors de tout doute qu’il y a eu tricherie puisque l’efficacité des logiciels de détection est limitée. Et, qui plus est, des capsules qui circulent sur TikTok montrent comment contourner les logiciels de détection. C’est la quadrature du cercle. Les professeurs et les chargés de cours ont littéralement perdu le contrôle de cette nouvelle technologie.

Balises à déterminer

Il est plus que temps que tous les intervenants en enseignement supérieur, y compris la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, décrètent un moratoire, prennent un temps d’arrêt et fixent des balises uniformes pour tous les établissements d’enseignement supérieur eu égard à une utilisation sécuritaire de ChatGPT dans chacune des institutions.

Le curriculum des élèves, ou les programmes d'études, énonce le « quoi », c’est-à-dire ce que les élèves sont censés connaître, comprendre et être capables de faire dans chaque matière et à chaque niveau scolaire. À partir de cette définition du curriculum, la question de l’utilisation de l’IA à l’intérieur des programmes de cours se posent avec beaucoup de pertinence.

Tout d’abord, selon moi, la prudence eu égard à l’IA m’apparaît essentielle à défaut de quoi les professeurs seront littéralement transformés en « guides » auprès des élèves qui n’auront d’yeux que pour ChatGPT. Autrement dit, la relation maître-élève, qui est le moteur de toute communication des connaissances aux élèves, risque de disparaître au profit de la « froideur » d’un robot.

Conséquemment, l’IA doit demeurer un moyen et non un but, Les enseignants se doivent de construire leurs plans de cours en ayant comme objectif l’utilisation occasionnelle de l’IA au moment où elle apporte une information pertinente supplémentaire à leurs contenus de cours.

Encadrement

À mon avis, toute nouvelle approche pédagogique axée sur une nouvelle technologie, quelle qu’elle soit, doit être encadrée par des balises strictes pour éviter un débordement nocif sur l’acte pédagogique dont le fondement repose sur la dualité enseignant-apprenant.

Toutefois, mon intention ici n’est pas de rejeter complètement l’arrivée de l’IA dans les écoles, mais plutôt de lui donner une place raisonnable dans les champs d’application qui auront été prédéterminés par les professeurs dans leur discipline respective.

L’école est un lieu d’apprentissage mais aussi un lieu d’acquisition de valeurs, telles le respect des autres, le sens de l’effort, et l’éducation à la socialisation. Dans ce contexte, il m’apparaît essentiel, voire vital, qu’elle conserve cette vocation fort utile à l’émancipation des adultes de demain. Enfin, je suis d’avis qu’il faut faire une place à l’IA dans la mesure où elle agit en complément avec le contenu de cours des professeurs.

Henri Marineau, Retraité de l’enseignement au secondaire, Québec