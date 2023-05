Marche pour l'Alzheimer: soutenir les personnes vivant avec un trouble neurocognitif

La marche pour l’Alzheimer à Montréal dimanche matin a pour but de soutenir les personnes vivant avec un trouble neurocognitif, tout en sensibilisant la population.

Rien de mieux que de faire de l’activité physique pour soutenir les personnes vivant avec un trouble neurocognitif, alors que c’est le facteur le plus important à considérer chez les souffrants.

«La prévention est très importante. Tout comme l’alimentation, l’activité physique est un des facteurs les plus importants. On dit que 6 000 pas par jour peuvent aider au niveau de notre réserve cognitive et notre santé globale. C’est simple, c’est facile et c’est accessible ! On prend nos souliers et on marche», explique la directrice générale de la Société Alzheimer de Montréal, Jeane Day.

Les 350 participants marcheront une distance de trois kilomètres à partir de 10h30, au parc Sir-Georges-Étienne Cartier à Saint-Henri.

Le tout dans une ambiance festive, où les familles peuvent participer à des activités de tout genre.

L’objectif de l’évènement était d’amasser 80 000 dollars pour la Société Alzheimer de Montréal. Pour le moment, l’évènement a réussi à amasser 105 000 dollars.

Les participants à la marche sont majoritairement présents en mémoire de proches qui ont souffert d’Alzheimer, mais aussi par sensibilisation.

«C’est vraiment en mémoire de mon père qui a été atteint de l’Alzheimer, mais c’est aussi c’est une contribution de notre entreprise à la communauté et soutenir la maladie ,la recherche et les services à domicile», mentionne une participante.

«Ma belle-mère l’avait et la Société fait tellement du bon travail !», insiste une autre participante de l’évènement.