Apprentissage du Français: Québec lancera un programme d'envergure le mois prochain

Le gouvernement Legault lancera le 1er juin prochain le programme Francisation Québec, qui se veut «l’unique point d’accès gouvernemental» d’apprentissage du français. La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, en a fait l’annonce lundi, en compagnie du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge

Francisation Québec facilitera l’accès aux services gouvernementaux d’apprentissage du français pour les nouveaux arrivants et les personnes qui souhaitent s’installer au Québec.

Il simplifiera l’apprentissage en classe, à distance, en ligne et en milieu de travail, ainsi qu’à toute l’aide financière disponible aux personnes, aux organismes et aux entreprises admissibles

Francisation Québec visera aussi toute personne âgée de 16 ans et plus, canadienne de naissance et domiciliée au Québec, qui n’est pas assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire, ainsi que les entreprises et leur personnel.

Le programme sera Institué au sein du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Par ailleurs, la plateforme Apprendre le français, sur le Quebec.ca, permettra aux gens souhaitant s’inscrire à des cours de français de déposer une demande d’admission et de confirmer leur inscription à un cours.