Coupe Memorial: les Remparts confirment leur place en finale

KAMLOOPS | Les Remparts ne sont plus qu’à une victoire de remporter la Coupe Memorial. Un gain de 3-1 face aux Thunderbirds de Seattle, lundi soir, a permis aux Diables rouges de s’assurer du premier rang de la ronde préliminaire et d’un billet pour la grande finale du 4 juin prochain.

«C’est ce qu’on voulait. On s’est pointés ici dans l’optique de gagner. Se rendre en finale, c’est une étape», assurait le défenseur Charle Truchon, auteur du but d’assurance pour les Remparts dans un filet désert.

Les Remparts n’ont toutefois pas été parfaits. Dominés 36-22 à la colonne des tirs, ils ont pu compter sur une prestation inspirée de William Rousseau qui a fermé la porte à plusieurs reprises.

«Il a été incroyable. Sans lui, on ne gagne pas le match. Ça montre à quel point il a été bon», assurait quant à lui le capitaine Théo Rochette, auteur des deux autres buts des siens, ce qui lui a valu le titre de joueur du match.

«Toute une performance? Tabarouette!» a lancé avec candeur Truchon au sujet de Rousseau, après qu’un collègue lui a fait remarquer que, justement, Rousseau avait connu toute une performance. «On n’a pas donné tant de chances, mais quand on en a donné, il était là pour nous sauver. Ça nous donne confiance en tant que brigade défensive, mais aussi à nos attaquants.»

Parole tenue

Avant le début du tournoi, Rousseau avait mentionné avoir mis un «X» sur son calendrier à côté de la date de l’affrontement face aux Thunderbirds et au gardien Thomas Milic, titulaire d’Équipe Canada junior au dernier Mondial, en décembre et janvier derniers.

«Au fond de moi, je voulais me prouver dans ce match-là, mais à la fin de la journée, c’est juste moi et la rondelle. Je n’ai pas à me prouver. J’ai tenu ma parole et le résultat vient avec», mentionnait le gardien natif de Trois-Rivières.

Maintenant que la finale est à leur portée, Rousseau avait une pensée pour son grand-père, Bobby, qui a remporté la Coupe Memorial en 1957.

«Je suis les pas de mon grand-père. Personnellement, c’est incroyable. Pour l’équipe, les gars travaillent fort et on le mérite.»

Au-delà de la prestation de son gardien, qualifiée «d’extraordinaire» par Patrick Roy, ce dernier félicitait toute sa brigade défensive.

«On a bien travaillé dans notre territoire, ç’a été la différence dans le match. Avant la rencontre, je sentais qu’on n’était pas aussi sharp dans nos rencontres. Je sentais qu’on était un peu engourdis. Je m’attendais à ce que ce soit un match plus difficile, mais on a trouvé une façon de gagner. Ç’a été comme ça tout l’hiver.»

Un premier trio avec du mordant

Rochette avait ouvert la marque rapidement, après seulement 54 secondes d’écoulées à la première période, après qu’un retour de lancer de Zachary Bolduc ait rebondi sur lui avant de trouver le fond du filet.

Les Remparts ont par la suite protégé leur avance pendant plus de 55 minutes avant que Rochette n’inscrive le but assommoir qui faisait 2-0, avec un peu plus de trois minutes à écouler en troisième. Sur la séquence, Bolduc a servi une solide mise en échec au défenseur Jeremy Hanzel, forçant ainsi son partenaire Nolan Allan à quitter sa position et créant une ouverture béante pour Mikaël Huchette, qui s’était démarqué. Il a remis à Rochette, qui a fait mouche.

Il ne s’agissait pas d’un jeu typique de Bolduc, davantage reconnu pour ses talents de marqueur. Mais ça n’a pas surpris Rochette.

«Je te confirme qu’il est capable de jouer physique! Il n’a pas l’air de ça, mais il est capable d’avoir du chien. Il a fait un super jeu. On essayait de retrouver du momentum, ça commençait à fonctionner un peu. Sa grosse mise en échec nous a permis d’aller chercher un but.»

Un peu de repos?

Même s’ils sont assurés de terminer premiers, il reste un match de ronde préliminaire à jouer pour les Remparts. La partie de mardi face aux Petes de Peterborough n’aura toutefois aucune signification pour les hommes de Patrick Roy.

De leur côté, les Petes tenteront de sauver leur peau et de forcer la tenue d’un match de bris d’égalité, puisqu’ils ont perdu leurs deux premiers matchs de la compétition. Les Blazers de Kamloops et les Thunderbirds s’affronteront quant à eux mercredi dans le dernier match de la ronde préliminaire. Les deux formations sont présentement 1-1 et l’équipe gagnante s’assurera donc d’une place en demi-finale tandis que l’autre devra peut-être avoir à disputer le bris d’égalité, advenant une victoire des Petes sur les Remparts, mardi.

Patrick Roy ne savait pas encore, après la rencontre, s’il allait offrir un match de congé à certains joueurs afin de les reposer pour la finale.

«Je vais jaser avec les gars, voir comment ils se sentent dans tout ça. On verra demain ce qu’on va faire.»

Chose certaine, autant Rousseau que Truchon n’avaient pas l’intention de se porter volontaires pour regarder le match depuis la passerelle!

«Je veux jouer tous les matchs. S’ils veulent me reposer, je vais être prêt pour la finale», mentionnait Rousseau.

«Moi, je veux jouer demain. On est icitte pour jouer au hockey! C’est l’fun, jouer au hockey! Moi, j’aime ça, jouer au hockey! Pour vrai, je n’aurais aucun problème à jouer demain», ajoutait Truchon avec enthousiasme.