Décès de Michel Côté : un choc immense pour Guylaine Tremblay

La comédienne Guylaine Tremblay qui a joué à de multiples reprises et au tout début de sa carrière avec Michel Côté, notamment dans «La Petite vie» lui a rendu un vibrant hommage en entrevue au TVA Nouvelles de midi, lundi.

«C’était impossible de ne pas aimer Michel», a-t-elle lancé d’entrée de jeu.

«Les premières fois que j’ai travaillé avec lui dans La Petite vie, on était quand même de jeunes acteurs et puis il a été d’une telle gentillesse, d’un tel accueil. Un acteur généreux qui nous donnait du jus pour qu’on se dépasse et qu’on soit encore meilleurs. Et le rire de Michel, c’était extraordinaire! En plus de l’admirer comme acteur, on tombait en amour avec l’humain qu’il était, car c’était un cœur en or», relate l’actrice.

Curieux, ouvert, homme qui s’intéressait à tout et avec qui il était possible de parler de tout, Guylaine Tremblay ne tarit pas d’éloges à son endroit. Elle se souvient aussi de son don inné pour la comédie, ce qui n’est pas donné à tous les acteurs.

«Il avait le don de la comédie, du timing, Michel Côté c’était exactement l’image de ça, mais en même temps, quand il jouait des rôles dramatiques, il s’arrachait le cœur. [...] C’était un immense acteur, un grand, mais un grand qui est resté simple, proche des gens, toujours.»

Pour elle, Michel Côté est l’exemple parfait de l’homme terre à terre qui a travaillé fort pour réussir.

«Pour moi, Michel incarnait le Québécois dans toute sa force et sa fierté. C’était le gars qui avait travaillé fort pour arriver à ses buts. Il ne venait pas d’une famille très riche, ou d’un milieu culturel. Il a travaillé pour arriver où il est arrivé, sans jamais oublier d’où il venait. C’était un homme aussi fort et capable d’exprimer beaucoup de douceur et de vulnérabilité.»

Questionnée sur la maladie de son ami et collègue, Guylaine Tremblay admet avoir vécu une certaine forme de déni face à la maladie.

«On le savait tous qu’il était malade, mais en dedans de nous, moi en dedans de moi, ça ne se peut pas. Il est tellement fort, il est tellement combattif, il va passer à travers cela. Ça va être difficile, mais on va l’avoir avec nous encore longtemps. J’osais penser ça, mais la vie en a décidé autrement. Quand je l’ai su ce matin j’étais vraiment sous le choc. Ça me fait une peine terrible, comme si c’est un membre de la famille qui part», conclut-elle.