Alberta: Danielle Smith formera le prochain gouvernement

Le suspense aura duré toute la soirée de lundi lors du dépouillement au ralenti des votes en Alberta qui a finalement souri aux conservateurs unis de Danielle Smith assurés de former le prochain gouvernement albertain.

• À lire aussi: Élections provinciales: les Albertains aux urnes pour trancher entre conservateurs et néo-démocrates

Le Parti conservateur uni a en effet remporté la majorité des sièges à l’issue d’un scrutin incertain, alors que le PCU et le Nouveau parti démocratique étaient au coude-à-coude dans les derniers sondages.

Avec un score de 52,7 %, le PCU a raflé 43 sièges et se trouvait en tête dans huit comtés, alors que le NPD, avec 43,8 % des suffrages, a remporté 30 sièges et pris une longueur d’avance dans six circonscriptions, selon les résultats non définitifs d’Élections Alberta arrêtés à 2 h, mardi.

La première ministre sortante a été réélue sans difficulté dans Brooks-Medecine Hat avec 66,5 % des voix, devançant la candidate néodémocrate arrivée en seconde position et le chef du Parti de l’Alberta, Barry Morishita, laminé.

«Je ne serai pas parfaite évidemment, mais quand je ferai des erreurs, je vous écouterai pour apprendre et faire mieux», a déclaré Mme Smith lors de son discours après l’annonce des résultats, promettant de servir tous les Albertains, «même ceux qui n'ont pas voté pour [elle]»

Pour sa part, la cheffe du NPD, Rachel Notley, a été réélue dans son fief d’Edmonton-Strathcona pour un cinquième mandat à l’Assemblée législative avec presque un quasi-plébiscite de 79,7 % des voix, écrasant tous ses concurrents.

Le chef du Parti libéral de l’Alberta, John Roggeveen, et le chef du Parti vert de l’Alberta, Jordan Wilkie, ont été défaits à plates-bandes par le PCU et le NPD qui se partagent désormais les 87 sièges de l’Assemblée législative.

Le vote par anticipation a connu une forte participation, selon Élections Alberta qui rapporte un record de 758 550 électeurs ayant déjà voté par anticipation sur un corps électoral de 2,8 millions de personnes, soit environ 27 % de l’électorat.