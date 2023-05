Fête nationale: Marjo, Garou, P’tit Béliveau et Fouki feront partie de la fête!

Marjo, Garou, Isabelle Boulay, Fouki et Scott-Pien Picard, entre autres, participeront au Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal, qui aura lieu cette année au parc Maisonneuve, tout prêt du Jardin botanique et du Parc olympique.

Les célébrations du 24 juin seront animées encore une fois par Pierre-Yves Lord, qui enfilera de nouveau son chapeau de «DJ» en fin de soirée.

Mélissa Bédard, Souldia et son protégé Jay Jay, mais aussi Lydia Képinski, P’tit Béliveau et Justin Boulet prendront également part à la grande fête. Le groupe Qualité Motel s’assurera quant à lui de faire danser la foule jusqu’à minuit.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«J’ai pogné de quoi» - Pierre-Yves Lord

À l’animation pour une deuxième année consécutive, Pierre-Yves Lord a avoué lundi, au dévoilement de la programmation, avoir «pogné de quoi» l’an passé quand il a animé le Grand spectacle sur la place des Festivals, dans le Quartier des spectacles.

«Ce sont des énergies particulières à vivre pour un groupe d’humains sur une scène et pour les spectateurs aussi. Il y a comme un échange d’énergie et de vibrations vraiment puissant», a-t-il raconté à l’Agence QMI, tout en indiquant avoir été dans une bulle pendant plus une semaine après le spectacle.

«Je me sens chanceux d’être là encore cette année», a-t-il aussi fait savoir, précisant qu’il adorait particulièrement voir se côtoyer sur une même scène des monuments de la chanson québécoise comme Marjo et Isabelle Boulay aux côtés de Lydia Képinski ou de Souldia. «De voir tous ces bagages-là se côtoyer sur scène je trouve ça franchement beau», a-t-il dit des étoiles dans les yeux.

En fin de soirée, l’animateur offrira de nouveau un «DJ set» 100 % Québec. Ne sachant toutefois pas encore parfaitement quelles chansons il fera tourner, Pierre-Yves Lord devrait sans doute jouer certains grands classiques de Céline Dion, de Diane Dufresne, des BB, mais aussi du Rap Queb et des rigodons.

«Ça va vraiment aller partout. On va plonger dans la musique que les Québécois aiment. Il y aura peut-être aussi des petites découvertes, mais on va faire bouger le monde», a-t-il indiqué.

«L’an passé, je m’attendais à ce que ce soit tranquille, à jouer devant une petite foule éparse qui se dirigeait vers le métro, mais finalement le monde était encore accroché sur la clôture à crier sur les BB», a-t-il ajouté en rigolant, soulignant que pour lui, cette grand-messe annuelle servait d’ailleurs et surtout de prétexte pour partager «l’amour du Québec, de la francophonie, et d’éclabousser tous ceux et celles qui nous entourent avec».

Le retour du défilé

Le traditionnel défilé de la Saint-Jean sera de retour dans les rues de Montréal, le 24 juin. Les chars allégoriques célèbreront notamment les Premières Nations, les balcons animés, les saisons gourmandes, les arts de la scène et la créativité québécoise, en plus de souligner le 75e anniversaire du fleurdelysé.

Sous le thème de «la danse du bonheur», mais aussi de la fierté, de la culture et du territoire, le défilé se mettra en marche à l’angle du boulevard Saint-Joseph et de la rue Molson à 13 h 30, et se terminera au carrefour des rues Pie-IX et Sherbrooke, tout près du parc Maisonneuve.

En tout, ce sont plus de 350 artistes de diverses disciplines et 200 figurants qui déambuleront dans ce défilé.

Le parc Maisonneuve s’animera pour sa part peu avant 13 h pour la répétition générale du spectacle.

Le Grand spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal sera retransmis en direct, le 24 juin, sur ICI Télé et TVA, ainsi que sur les ondes hertz sur les stations Cogeco Média, RYTHME et CIME, ainsi qu’au 96.9 CKOI, sur le coup de 20 h 30.

Fêtes de quartiers

De nombreuses fêtes de quartier seront organisées en marge de la Fête nationale. Selon les quartiers et les arrondissements, il y aura notamment des activités familiales, de grandes tablées, des activités artistiques et culturelles organisées les 23 et 24 juin.

Les différentes programmations sont donc à surveiller.