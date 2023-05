Feux de forêt au Québec: risque très élevé à extrême cette semaine, prévient la SOPFEU

Un soleil de plomb, un mercure bien élevé des vents bien présents : la météo annoncée cette semaine réunie toutes les conditions favorables à la création de feux de forêt, ce qui inquiète la SOPFEU, qui dit être sur le qui-vive.

• À lire aussi: Les feux à ciel ouvert interdits près des forêts dans plusieurs MRC du Québec

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a émis une interdiction de faire des feux à ciel ouvert pour l’ensemble de la province, dimanche. Une telle interdiction est en vigueur lorsqu’il y a un risque de grand feu.

«Cette semaine, on est un peu sur le qui-vive. Juste dans la journée de dimanche, au total, on a recensé 14 nouveaux incendies. En ce moment, il y en a 11 en activité et 2 en zone nordique», explique Stéphane Caron, porte-parole à la SOPFEU.

Jusqu’à récemment, les incendies qui étaient recensés dans la province était petits, soit environ d’un à deux hectares.

«Dimanche, on a eu des feux - par exemple - de 50 à 90 hectares. On est dans une situation où les feux sont plus grands, donc le danger pour la population, les infrastructures et les habitations est plus grand», poursuit le porte-parole.

Il indique toutefois que les incendies en activités présentement sont contenus et ne causent pas d’inquiétude.

Des vents inquiétants

«On est inquiet pour les feux que nous n’avons pas encore», souligne M. Caron.

C’est qu’avec le soleil et le mercure élevé, des vents sont également annoncés cette semaine.

«On est dans une période où, dans plusieurs secteurs, on a du vent et ça favorise la propagation rapide des incendies», explique le porte-parole.

La situation pourrait nécessiter le déploiement d’effectifs supplémentaires sur le territoire québécois. En Alberta, il y a encore une vingtaine de pompiers forestiers du Québec.

«On n'est pas dans une situation où on est en train de songer à rapatrier les 20 pompiers qui sont à l'extérieur. Mais c'est certain que pour le moment, on ne fera pas d'autres déploiements», mentionne M. Caron.

Les feux les plus importants au Québec ont présentement lieu dans la MRC de la Jamésie, dans le Nord-du-Québec, où un peu plus de 120 hectares sont affectés par les sinistres.

Un peu plus près, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, c’est près d’une cinquantaine d’hectares de forêt qui sont touchés par des incendies. À Montmagny, un incendie d’une superficie de 5 hectares est également en cours.