Francisation Québec: Québec s’attend à une hausse des inscriptions à des cours de français

Le gouvernement s’attend à une hausse des inscriptions à des cours de francisation avec le lancement d'un guichet unique cette semaine.

La plateforme Francisation Québec, qui sera lancée le 1er juin prochain, doit servir à coordonner l’offre de services de francisation en classe, en milieu de travail et en ligne.

«Avec Francisation Québec, nous nous donnons les leviers nécessaires pour permettre à tous d’acquérir des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune et pouvoir s’épanouir au sein de notre nation», a dit la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, en conférence de presse lundi, à Montréal.

La création de cette plateforme a été officialisée le 1er juin dernier avec la sanction de la loi 96 sur la langue officielle et commune du Québec. Le gouvernement disposait d’un an après cette date pour procéder à son lancement.

Toutefois, tous les services ne seront pas accessibles dès ce jeudi, a souligné Mme Fréchette. Pour l’heure, la première version de la plateforme permettra de déposer une demande d’admission à un cours de français et de confirmer une inscription.

Puis, dans les prochains mois, le gouvernement «expérimentera différents scénarios» pour ses services en milieu de travail. Francisation Québec appuiera également des projets pour favoriser l’apprentissage du français pour les enfants d’âge préscolaire.

L’entrée en service «progressive» de la nouvelle plateforme permettra également de l’améliorer au fur et à mesure. «Il y aura une surveillance et un monitoring presque en temps réel», a dit la ministre.

Pas de cible

Au cours de la dernière année, près de 47 000 personnes ont eu recours aux services de francisation du gouvernement, soit 5000 personnes de plus que l’année précédente.

Avec le lancement du nouveau guichet, la ministre Fréchette est d’avis que cette augmentation est appelée à se poursuivre, mais elle se garde de fixer une cible quant au nombre de personnes francisées.

«On s’attend à une hausse, a-t-elle affirmé. Avec toutes les mesures qu’on prend pour promouvoir Francisation Québec, ça va contribuer à nous amener plus de gens, mais il n’y a pas de cible.»

«On élargit notre public, on ne travaillera plus seulement avec les personnes immigrantes en matière de francisation, mais bien avec tout le public qui cadre avec cette définition, qui émane de la loi 96», a précisé Mme Fréchette.

Si cette hausse se concrétise, le gouvernement établira dans les prochains mois le nombre de services qui devront être ajoutés, en fonction de la demande.

Puis, la ministre Fréchette a convenu que l’embauche d’enseignants est un «défi constant» dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, et elle assure que le gouvernement fait beaucoup d’efforts pour en engager plus.

Comment s’inscrire

Toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire à des cours de français devront se rendre sur le site web quebec.ca et cliquer sur le lien «Apprendre le français». De là, elles pourront compléter leur demande et suivre l’évolution de leur dossier.

Les personnes qui se trouvent actuellement sur des listes d’attente pour suivre des cours de français devront faire la même démarche.

Ceux qui suivent actuellement des cours de français n’auront pas à s’inscrire immédiatement sur Francisation Québec, mais ils devront le faire au moment de renouveler une inscription ou de faire une demande pour un autre service.