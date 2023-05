Hormonothérapie: les ordonnances en hausse depuis un an

Il y a un an, Québec ajoutait deux hormones bio-identiques, utilisées pour atténuer les symptômes de périménopause et de ménopause, sur la liste des médicaments couverts par la RAMQ et depuis, le nombre d'ordonnances a triplé dans la province.

«Ç’a pris deux semaines avant de voir un changement. Je souffrais d'insomnie, de sueurs nocturnes, des chaleurs sept à huit fois par nuit. La fatigue s'accumule et l'impatience aussi. Tout d'un coup après deux semaines plus rien», a confié Nathalie Thibeault qui prend des hormones bio-identiques depuis plusieurs mois.

TVA NOUVELLES

Le 26 mai 2022, Québec ajoutait l'estradiol 17-B et la progestérone micronisée sur la liste des médicaments gratuits après une grande mobilisation reliée au documentaire Loto-Méno.

Des données obtenues à la RAMQ démontrent qu'en avril dernier, 11 001 femmes avaient une ordonnance pour l'Estradiol 17B et 20 062 femmes pour la progestérone micronisée.

Un nombre trois fois plus élevé qu'en 2022. D'ailleurs, toujours pour le mois d'avril, pour ces deux hormones bio-identiques, on comptait 5691 services reliés à une nouvelle ordonnance et 28 038 services reliés à un renouvellement d'ordonnance. Ce qui totalise près d'un demi- million de dollars pour la RAMQ.

TVA NOUVELLES

Pour Nathalie Thibeault, l'hormonothérapie lui a permis de retrouver une qualité de vie. «Tu reprends goût à la vie parce que tu es moins fatiguée et tu dors bien. Ma vie est redevenue normale», a-t-elle ajouté.

Les derniers mois ont permis de lever le voile sur une réalité, de démystifier l'hormonothérapie et d'augmenter son accès.

La clinique E-liv de Trois-Rivières était parmi les premières à offrir des soins en collaboration avec des médecins. Plusieurs cliniques privées ont depuis emboité le pas. Depuis mars, la Clinique M offre aussi un nouveau service d'hormonothérapie.

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) travaille pour développer un guide clinique sur l'hormonothérapie pour un meilleur partage de connaissances entre professionnels de la santé au Québec.