Ingérence étrangère : un politicien cité dans les fuites poursuit le SCRS et des médias

Un ancien ministre du gouvernement de l’Ontario lance une poursuite contre le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS) ainsi que le «Globe & Mail» et «Global News» pour des fuites l’associant aux efforts d’ingérence chinoise dans la démocratie canadienne.

Aujourd’hui maire adjoint de la ville de Markham, dans la grande région de Toronto, Michael Chan a été cité dans quelques reportages de ces deux médias comme étant source de suspicion chez les services de renseignement, qui avaient des doutes sur ses allégeances politiques.

Dans la requête déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario, les avocats affirment qu’en raison de ces reportages monsieur «Chan a souffert d'embarras, d'humiliation, de stress et d'atteintes à sa réputation, ainsi que de menaces pour son bien-être personnel et celui de sa famille».

Ces reportages avaient souvent comme sources des fuites émanant d’un ou de divers employés du SCRS. L’on apprend notamment qu’une demande pour de l’écoute téléphonique aurait été déposée.

Les avocats de M. Chan affirment que les reportages se sont basés sur des «rumeurs, des sous-entendus et des biais politiques», est-il écrit dans la requête obtenue par le «National Post».

La requête vise donc le SCRS et son directeur David Vigneault ainsi que deux individus toujours inconnus associés aux fuites. Ces personnes sont identifiées comme John Doe et Jane Smith. Finalement, les journalistes Robert Fife du «Globe & Mail» et Sam Cooper de «Global News» sont eux aussi visés par la poursuite.

Pourtant, Michael Chan a tenu à travers les années des positions qui tranchent avec le consensus canadien, en célébrant notamment la loi sur la sécurité imposée par Pékin sur Hong Kong.

Cette histoire rappelle celle de Han Dong, un député libéral fédéral qui s’est retiré du caucus le mois dernier en raison d’articles le liant à l’ingérence chinoise. Relativement exonéré par David Johnston dans son rapport la semaine dernière, Justin Trudeau a laissé entendre qu’il ne s’opposerait pas à sa réintégration dans le parti. M. Dong a lui aussi entamé une poursuite contre «Global News».