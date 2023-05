Josh Duhamel se prépare à l'apocalypse

La star de Shotgun Wedding a révélé à Inverse qu'il avait commencé à se préparer au pire en achetant un terrain hors réseau dans le Dakota du Nord. « Je suis un peu devenu une "famille de l'apocalypse" », a-t-il indiqué en faisant référence à l’émission de téléréalité consacrée aux survivalistes, diffusée sur la chaîne National Geographic entre 2011 et 2014.

« Je suis en train de construire quelque chose pour que si les choses tournent mal, j'aie un endroit où emmener ma famille », a-t-il indiqué.

L'acteur a indiqué que lorsqu'il n’était pas en tournage, il passait son temps à effectuer divers travaux manuels dans une cabane sur ce terrain, qui n'avait à l'origine « ni électricité ni eau » lorsqu'il l'a acheté. « J'apprends donc à chasser. J'ai des puits. Nous avons de l'eau. Nous avons du carburant », a déclaré le quinquagénaire en bon apprenti survivaliste.

Josh, qui est marié au mannequin Audra Mari et est le père d’Axl, 9 ans, qu’il a eu avec son ex-femme Fergie, a expliqué que l'idée d'acheter cette terre isolée lui était venue au cas où « le vent tournerait » là où il vit. « J'ai cette idée fixe de ce qui se passerait si les choses tournaient mal à Los Angeles et que je devais emmener ma famille là-bas et vivre de la terre », a-t-il ajouté. « Je crois que nous pourrions vivre de la terre là-bas. Je ne suis pas encore très doué pour cela, a-t-il concédé, mais j'y arrive. »

Il n’a pas précisé ce qu’il entendait par « tourner mal ».