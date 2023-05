La canicule inquiète des producteurs agricoles: ce n'est «vraiment pas» une bonne nouvelle

L’épisode de chaleur attendu prochainement sur plusieurs régions de province risque d’avoir des effets néfastes sur les semis des producteurs maraîchers.

Catherine Lefebvre, présidente de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, est claire et nette: une canicule aussi hâtive n’est pas une bonne nouvelle.

«Non, vraiment pas. Depuis le mois d’avril, cette année, vraiment, on vit des épisodes bien bizarres. On peut associer ça aux changements climatiques, ça c’est sûr et certain. On a connu des épisodes de chaleur au mois d’avril, des épisodes de pluie qui ont duré bien longtemps la première semaine de mai», soulève-t-elle, en plus de préciser que les épisodes de gel n’ont pas aidé au développement des cultures.

Un pépin se pointe à l’horizon en raison de la chaleur, alors qu’un grand nombre de légumes risquent d’être prêts en même temps.

«Il y a plusieurs cultures qui sont très contentes avec la chaleur qui arrive. Par contre, la problématique qu’on va vivre, c’est que toutes les cultures vont être prêtes en même temps», précise-t-elle.

Les contrastes de température ont pour effet de dérégler le calendrier des récoltes. Certaines cultures ont un niveau de croissance très court.

«On pense plus aux laitues où le délai de croissance est court. Ce qu’il n’y a pas poussé dans les dix, quinze jours où il y a eu des gelées et de la pluie à répétition [va] tout partir en même temps. On peut penser que d’ici quelques semaines, il y a plusieurs semis qui vont arriver en même temps», réitère Mme Lefebvre.

La saison pour les producteurs maraîchers est assez courte, et les variations de température peuvent affecter la qualité des légumes et fruits cultivés.

«Il y a des légumes qui sont plus fragiles que d’autres», dit-elle, précisant que les haricots et les laitues sont soumis à cette incertitude.

