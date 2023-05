Déjà impliqué dans le comité sur la relance du parti libéral du Québec, Antoine Dionne-Charest, fils de l’ancien premier ministre Jean Charest, se dit intéressé à se présenter un jour comme candidat aux élections provinciales.

C’est ce qu’il a mentionné en entrevue à l’émission «Le Bilan».

«Un jour, j’aimerais être candidat dans un comté, dit-il. Comme le PLQ, quand j’aurai des choses pertinentes à dire, une expérience et une vraie alternative à proposer.»

M. Charest n’aspire cependant pas à imiter son père en devenant chef du parti.

«Comme candidat dans un comté, je m’arrête là, précise-t-il. Pas plus que ça. Le reste ne m’intéresse pas.»

Il n’a pas l’intention non plus d’entrer tout de suite dans l’arène politique à temps plein.

À titre de membre actif du Parti libéral, Antoine Dionne-Charest a cependant participé au conseil général de la formation politique le 27 mai en animant notamment l’atelier de son comité sur la relance.

Il est d’avis qu’il est temps pour le parti de se redéfinir, une tâche qui aurait selon lui été repoussée en raison des nombreuses années qu’il a passé au pouvoir.

«On a gouverné le Québec de façon quasi ininterrompue pendant 15 ans, soutient M. Charest. Après 15 ans, c’est normal que les Québécois veuillent passer à autre chose. C’est normal qu’il y ait une alternative politique. Les Québécois nous l’ont dit en 2018, ils nous l’ont confirmé en 2022. Ils ont dit : le PLQ, vous n’êtes pas prêts, faites vos devoirs et revenez nous voir. Et quand vous serez une alternative crédible, on y songera.»

Il dresse également une série d’actions à entreprendre pour y arriver.

«Il faut reconnaitre la situation. Il faut reconnaitre qu’on est débranché d’une majorité de Québécois, avance-t-il. Ensuite il faut se mettre au travail et c’est ce qu’on a fait à Victoriaville avec 400 militants qui ont parlé de politique, de langue, de culture et d’économie.»

«Et finalement, il faut éventuellement proposer une plateforme qui va susciter l’intérêt d’une majorité de Québécois, ajoute-t-il. C’est ça notre défi.»

Il se dit certain que le PLQ pourra y arriver.

«On a toutes les ressources pour rebondir, on peut être une alternative crédible à monsieur Legault», partage-t-il.

