Le Parti libéral du Québec «est cassé»

Le Conseil général du Parti libéral du Québec (PLQ) de la fin de semaine dernière laisse les jouteurs sur leur appétit quant à l’avenir de ce parti.

«Le Parti libéral du Québec ne répond plus aux questions et aux enjeux des Québécois en 2023. Ils étaient la solution à une autre époque quand les enjeux étaient ailleurs, quand on jouait sur une autre patinoire, mais pour les patinoires de 2023-2024 et 2025, les libéraux ne sont plus capables de répondre aux aspirations (...) le branding est cassé», mentionne Marc-André Leclerc.

Même si le PLQ n’est pas dans sa meilleure posture en ce moment, il reste que selon Yasmine Abdelfadel, il est plus près des Québécois que ce que l’on croit.

«Rendons à César ce qui lui revient, le Parti libéral du Québec est le seul parti ouvertement fédéraliste et les Québécois sont majoritairement contre la souveraineté», explique-t-elle.

Une lumière au bout du tunnel?

«Le seul espoir du Parti libéral est si la CAQ est écartelée autour de la question nationale dans les prochaines années et elle est trop nationaliste pour les uns et trop fédéraliste pour les autres. Si la CAQ s’effritait, on peut dire que le PLQ espérerait regagner des fédéralistes-nationalistes», souligne Mathieu Bock-Côté.

Voyez le débat intégral dans la vidéo ci-dessus.