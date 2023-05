Le Saguenay-Lac-Saint-Jean veut attirer les travailleurs internationaux

Opération séduction pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Une nouvelle stratégie régionale ainsi qu'une image de marque ont été dévoilées lundi avant-midi, à l’aréna de l’Université du Québec à Chicoutimi. L'objectif : convaincre des gens de l'extérieur et des travailleurs internationaux à adopter la région pour y vivre et y travailler.

«Le grand Saguenay-Lac-Saint-Jean, territoire de vos ambitions» : voici le nouveau slogan de la campagne de stratégie régionale de recrutement et d’attraction de la main-d’œuvre de la région. Différentes campagnes publicitaires numériques, la mise en ligne d’un site web et la création de pages sur les réseaux sociaux font parties des premières étapes de cette stratégie. C'est la première fois que les villes, les MRC et les organismes de développement économique se mettent tous ensemble pour une campagne régionale.

«Quand on sortait à l'international, on avait toujours deux kiosques : celui du Saguenay et celui du Lac-Saint-Jean. On se disait que ça n’avait pas de sens. On a commencé à avoir des discussions. Le Saguenay a des avantages, le Lac-Saint-Jean a des avantages. Jumelons-les ensemble et faisons une stratégie ensemble», a expliqué le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon.

«Si on met nos efforts ensemble, c'est là qu'on est plus forts. De là est partie l'idée d'avoir une image de marque régionale», a ajouté quant à elle la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

L'objectif est d'attirer d'autres québécois et des immigrants de l'étranger à venir s'installer, mais aussi de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre.

«Depuis 2 ans et demi, il y a 360 entreprises qui ont eu besoin d'avoir des travailleurs étrangers», a dénombré la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

Cette campagne représente des investissements de plus de 1,2 millions $ de Québec et des cinq MRC.

De nouveaux arrivants charmés

Pier-Évan et Catherine sont tombés sous le charme du Saguenay-Lac-Saint-Jean l'an dernier, alors qu'ils étaient en visite comme touristes.

«Lors de la visite, à la fin, j'ai dit «moi je reste ici, toi tu peux retourner à Montréal». Un an plus tard, on se retrouve à vivre à l'Anse-Saint-Jean officiellement», s’est remémoré avec sourire Catherine Nault.

Ensemble, ils ont réalisé un rêve et ont racheté la crèmerie La Cabane à Glace à l'Anse-Saint-Jean. Aujourd'hui, leur cœur appartient à la région. «Moi j’ai toujours rêvé avoir une crèmerie plus tard dans ma vie. On s'est dit pourquoi pas s'informer et de fil en aiguille ça s'est transformé en ce merveilleux projet-là et à notre grand déménagement», a affirmé la jeune entrepreneure de 22 ans.

«L'environnement dans lequel on vit, c'est magnifique c'est beau. Il n’y a pas de trafic, rigole son conjoint de 23 ans et associé, Pier-Évan Larouche. On dit souvent les gens au Saguenay sont chaleureux, on a eu un bel accueil quand on est venus comme touriste, on a eu un bel accueil aussi comme résident.»

Richard Duguay et sa famille aussi sont tombés en amour avec la région. «Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est le meilleur des deux mondes. On a le milieu urbain et le milieu rural. Tout ça dans un contexte magnifique et un paysage grandiose», a expliqué celui qui réside à Saguenay depuis maintenant deux ans avec sa femme et ses deux enfants.

Pour ces nouveaux arrivants, ceux qui cherchent à s'installer en région gagnent à considérer le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Les gens sont tellement accueillants, tu n’as qu’à cogner à la porte que les gens te l'ouvrent grande ouverte», a décrit Pier-Évan Larouche.

«Notre seul regret c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt!», a ajouté Richard Duguay.