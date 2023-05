Les derniers préparatifs pour «le vol de l'oiseau mécanique»

Le Massif se prépare à recevoir l'une des plus grosses attractions touristiques de l'été dans Charlevoix : Le vol de l'oiseau mécanique. Un parcours de 6 km en son et en lumière que le spectateur vivra à pied et en télésiège, du jamais-vu. Pendant le voyage, le visiteur aura l'impression de flotter entre ciel et mer.

Les travaux d’installation ont débuté le 15 mai dernier. Les techniciens de scène travaillent dans un environnement bien différent de celui d’une salle de spectacle. Leur terrain de jeu : la montagne du massif.

Pascale Robitaille





En plus de passer des kilomètres de fils électriques entre les arbres, ils doivent installer dans les pentes de ski des projecteurs, des lasers et des haut-parleurs très puissants. Tout ça dans le respect de la nature.









En ce qui concerne les décors et les différentes structures du parcours, l'organisation a fait appel à des gens de Québec. Le tout a été conçu dans les ateliers du Carnaval.





Le spectateur voyagera au cœur de différents tableaux.

« Celui qui va être installé ici s’appelle les aurores boréales. On va avoir une série de machines d’éclairages très puissantes qui vont donner l’impression qu’on traverse à l’intérieur d’une aurore boréale donc c’est un effet très enveloppant » a expliqué le producteur exécutif du projet, Daniel Gélinas.

Des tableaux comme celui-là, il y en aura une plus d’une quinzaine sous le thème de la nature. Une musique spécialement conçue par Philippe Brault accompagnera le spectateur tout au long de l’expérience.

Parmi les créateurs du projet, Yves Aucoin, spécialiste en éclairage et spectacle de grande envergure. Celui qui travaille avec Céline Dion depuis plus de 30 ans est très emballé par ce nouveau projet.

« C’est hyper excitant, un peu stressant parce que ça ne s’est jamais fait. On ne peut pas appeler quelqu’un pour savoir comment ils ont fait ça. C’est une première mondiale, une vraie première mondiale », dit-il avec fierté.

Avant même l'ouverture de l'attraction, de nombreux billets ont déjà trouvé preneur. Des forfaits souper-spectacle sont également disponibles. Les premiers visiteurs sont attendus pour le 23 juin.