Les Golden Knights affronteront les Panthers en grande finale

Après deux défaites consécutives, les Golden Knights de Vegas ont finalement planté le dernier clou dans le cercueil des Stars avec une victoire de 6 à 0 au match numéro 6, lundi soir, à Dallas.

Les chevaliers dorés participeront ainsi à la deuxième finale de la Coupe Stanley de leur histoire. En 2017-2018, à leur saison inaugurale, les représentants du Nevada avaient plié devant les Capitals de Washington en grande finale. Cette fois, ce sont les Panthers de la Floride qui constitueront l’ultime obstacle.

Malgré le retour de leur capitaine Jamie Benn, les Stars n’ont pu forcer la tenue d’un septième affrontement. Ils tentaient de devenir seulement la 10e équipe à combler un retard de 3-0 en éliminatoires, mais la rencontre a bien mal débuté.

Les Knights ont marqué trois fois dans les 14 premières minutes. Les employés de soutien ont donné le ton, puisque William Carrier a brisé la glace rapidement. Keegan Kolesar a aussi complété le jeu du Québécois une dizaine de minutes plus tard. Michael Amadio s’est aussi distingué au troisième vingt avec un but et une mention d’aide

Peu de patience

Ce cuisant revers n’est pas sans rappeler celui du match numéro 3, quand les Stars avaient été battus 4 à 0. Ce soir-là, les partisans s’étaient impatientés, allant même jusqu’à lancer des objets sur la surface glacée.

Cette fois, devant le manque de combativité de leurs favoris, les amateurs de Dallas ont été plusieurs à déserter leurs sièges après 40 minutes. Ils ont toutefois acclamé leurs favoris dans la dernière minute de jeu, les remerciant pour la belle saison.

Il faut dire que les Stars ne leur ont pas donné grand-chose à se mettre sous la dent, avec 23 lancers, tous bloqués par Adin Hill.

Les Stars sont revenus en deuxième période avec un peu plus d’entrain, mais ce sont les Knights qui en ont ajouté à la moitié de l’engagement.

Au premier lancer de son équipe en deuxième, Jonathan Marchessault a touché la cible en échappée. Le Québécois a neuf buts à sa fiche, et n’est devancé que par Karlsson (10), auteur d’un doublé.

Le premier match de la finale aura lieu samedi, au T-Mobile Arena.